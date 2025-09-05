Καιρός: Καλοκαιρινές οι επόμενες ημέρες - Κίνδυνος τα μελτέμια

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Καιρός: Καλοκαιρινές οι επόμενες ημέρες - Κίνδυνος τα μελτέμια
Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει καλοκαιρινός, με ισχυρά μελτέμια και θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, οι οποίοι θα κυμαίνονται σε αυξομειώσεις τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο συνδυασμός υψηλών βαρομετρικών πιέσεων στα βόρεια και βορειοανατολικά Βαλκάνια με πίεση πάνω από το Αιγαίο ενισχύει εκ νέου τα μελτέμια, αυξάνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν έχουν δεχθεί βροχή για μεγάλο διάστημα.

Σήμερα, άστατος καιρός παρατηρείται γύρω από τη Θεσσαλία, ενώ βροχές εκδηλώνονται σε κεντρική και βόρεια Εύβοια. Πρόκειται για αστάθεια που δημιουργήθηκε κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, με βελτίωση των συνθηκών αργότερα μέσα στην ημέρα. Τυχόν βροχές που θα εμφανιστούν στη συνέχεια θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

Τα μελτέμια ήδη αρχίζουν να ενισχύονται και θα φτάσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες κοντά στα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, τμήματα της Πελοποννήσου αλλά και στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει αργά το μεσημέρι έως και 35 βαθμούς στην δυτική και ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί γύρω στους 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται μελτέμια έντασης έως 7 μποφόρ, με θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και αυξημένη προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος με λίγες συννεφιές και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες, αύριο αναμένονται βοριάδες με τοπικά ισχυρές εντάσεις στο κεντρικό Αιγαίο. Την Κυριακή οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση, για να ενισχυθούν ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, κυμαινόμενη μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου.

