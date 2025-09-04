Καιρός: Κολυδάς - Φθινόπωρο ...αγνοείται, τουλάχιστον έως τις 12 Σεπτεμβρίου
Οι βροχές δεν θα κάνουν την εμφάνισή τους το αμέσως προσεχές διάστημα
Καθόλου φθινοπωρινός δεν θυμίζει ο καιρός, και σύμφωνα με τον έμπειρο μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, θα συνεχίζει σχεδόν...καλοκαιρινός.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς:
Καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, χωρίς να απέχουν πολύ από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο ενώ ουσιαστικές βροχές σε όλη τη χώρα δεν διαφαίνονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ο αθροιστικός υετός έως τις 12 Σεπτεμβρίου δίνει κάποια ποσά υετού στα δυτικά και βόρεια , αλλά όχι σημαντικά.
