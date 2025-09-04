Καιρός: Παράταση του καλοκαιριού με μικρές εκπλήξεις - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

Άνομβρο καιρικό σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με περιορισμένη και πρόσκαιρη την αστάθεια κατά τόπους καταγράφει η πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, Λευτέρη Σούσο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Λευτέρη Σούσου:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(5/9): Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες σε Θεσσαλία αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα, ενώ προς το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου, της δυτική Στερεάς, της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας με πιθανότητα για λίγους όμβρους μικρής έντασης και διάρκειας. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη το μεσημέρι με απόγευμα.

Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα προς βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες κυρίως διευθύνσεις στη χώρα, όπου θα φτάσουν τα 3-5bf και τοπικά στο Ιόνιο μέχρι 6bf, ενώ στο ανατολικά και το Αιγαίο στα 4-6 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο μέχρι 7bf. Οι ελάχιστες τιμές νωρίς το ξημέρωμα παραμένουν στα ίδια δροσερά επίπεδα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες το στα ηπειρωτικά το μεσημέρι θα φτάσουν στους 32-34 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από την θάλασσα(ηπειρωτικά πεδινά).

ΣΑΒΒΑΤΟ(6/9): Απουσία γενικά των βροχών, με αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα και με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσουν τα 3-5bf, ενώ στα ανατολικά και το Αιγαίο θα κυριαρχεί το μελτέμι φτάνοντας τα 4-6bf και τοπικά πρόσκαιρα στο Κάβο Ντόρο, στην ανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Αττική και στην νότια Εύβοια μέχρι τα 7bf.

Σε ενίσχυση οι άνεμοι στην νότια Κρήτη φτάνοντας τοπικά τα 7bf. Κοντά στα ίδια επίπεδα παραμένουν οι ελάχιστες αλλά και οι μέγιστες θερμοκρασίες. Δηλαδή, οι ελάχιστες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά στους 19-22 βαθμούς και οι μέγιστες το μεσημέρι γύρω στους 32-34 στα ηπειρωτικά και τοπικά σε ευπαθείς κάμπους ακόμα και τους 35 βαθμούς.

Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα είναι περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από την θάλασσα(ηπειρωτικά πεδινά).

ΚΥΡΙΑΚΗ(7/9): Ηλιοφάνεια στη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων μικρής έντασης και διάρκειας στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf και στα δυτικά και το Ιόνιο μέχρι 5bf. Στα ανατολικά και το Αιγαίο εξακολουθεί το μελτέμι να βρίσκεται σε ενίσχυση φτάνοντας τα 4-6bf και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι τα 7bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά στους 19-22 βαθμούς, ενώ οι μέγιστες(το μεσημέρι) θα σκαρφαλώσουν στα ηπειρωτικά στους 32-34 βαθμούς και τοπικά σε ευπαθείς κάμπους ακόμα και τους 35 βαθμούς. Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά πεδινά(δηλαδή περιοχές πεδινές μακριά από την θάλασσα).

ΔΕΥΤΕΡΑ(8/9): Με καλές καιρικές συνθήκες θα μπει και η νέα εβδομάδα. Υπάρχει πιθανότητα για λίγους πρόσκαιρους όμβρους το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στις περισσότερες περιοχές, όπου θα φτάσουν τα 3-4bf και στα δυτικά μέχρι 5bf. Στο Αιγαίο και στα υπόλοιπα ανατολικά προσήνεμα τμήματα το μελτέμι θα διατηρηθεί ενισχυμένο φτάνοντας τα 4-6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Οι ελάχιστες και οι μέγιστες θερμοκρασίες παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

ΤΡΙΤΗ(9/9): Αίθριος ο καιρός σε όλη την επικράτεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας και θα εκδηλωθούν όμβροι μικρής έντασης και διάρκειας σε ορεινούς κυρίως όγκους. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και στο Αιγαίο κυρίως παραμένει το μελτέμι ενισχυμένο στα 4-6bf και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο τοπικά μέχρι τα 7bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στις περισσότερες πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά κοντά στους 19-22 βαθμούς.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες το μεσημέρι θα φτάσουν στα ηπειρωτικά γύρω στους 31-33 και πολύ τοπικά σε ευπαθείς κλειστούς κάμπους ακόμα και τους 34 βαθμούς και τοπικά μέχρι τους 35 βαθμούς κυρίως σε κλειστούς κάμπους της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά πεδινά(δηλαδή περιοχές πεδινές μακριά από την θάλασσα).

ΤΕΤΑΡΤΗ(10/9) – ΠΕΜΠΤΗ(11/9): Γενικά άνομβρο το σκηνικό του καιρού και με αρκετή ηλιοφάνεια. Μικρή πιθανότητα για λίγους τοπικούς όμβρους μικρής έντασης και διάρκειας έχουν τα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι εξακολουθούν να μην προβληματίζουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με τους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τα 4-6 και τοπικά τα 7 μποφόρ(κυρίως οι υψηλότερες εντάσεις στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο), ενώ στη υπόλοιπη χώρα θα φτάσουν τα 3-5bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες τις νυχτερινές ώρες μέχρι και νωρίς το ξημέρωμα σε δροσερά επίπεδα φτάνοντας κοντά στα ίδια επίπεδα, ενώ οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα σκαρφαλώσουν κοντά στα ίδια επίπεδα γύρω στους 31-33 και τοπικά σε ευπαθείς κλειστούς κάμπους – κλειστές περιοχές ακόμα και τους 34-35 βαθμούς. Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά πεδινά(δηλαδή περιοχές πεδινές μακριά από την θάλασσα).

Η τάση του καιρού δείχνει ότι από την Παρασκευή(12/9) και μέχρι το Σαββατοκύριακο(13 με 14 Σεπτεμβρίου) θα συνεχιστεί το άνομβρο καιρικό σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με περιορισμένη και πρόσκαιρη την αστάθεια το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια(με έμφαση ορεινές περιοχές). Οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά σε καλοκαιρινές τιμές(λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα) και δροσιά τις νυχτερινές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Διαβάστε επίσης