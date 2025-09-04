Καιρός: Παράταση του καλοκαιριού με μικρές εκπλήξεις - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

Ανομβρία και υψηλές θερμοκρασίες που κάθε άλλο παρά φθινόπωρο θα θυμίζουν 

Newsbomb

Καιρός: Παράταση του καλοκαιριού με μικρές εκπλήξεις - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα
EUROKINISSI.
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άνομβρο καιρικό σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με περιορισμένη και πρόσκαιρη την αστάθεια κατά τόπους καταγράφει η πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, Λευτέρη Σούσο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Λευτέρη Σούσου:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(5/9): Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες σε Θεσσαλία αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα, ενώ προς το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου, της δυτική Στερεάς, της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας με πιθανότητα για λίγους όμβρους μικρής έντασης και διάρκειας. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη το μεσημέρι με απόγευμα.

Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα προς βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες κυρίως διευθύνσεις στη χώρα, όπου θα φτάσουν τα 3-5bf και τοπικά στο Ιόνιο μέχρι 6bf, ενώ στο ανατολικά και το Αιγαίο στα 4-6 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο μέχρι 7bf. Οι ελάχιστες τιμές νωρίς το ξημέρωμα παραμένουν στα ίδια δροσερά επίπεδα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες το στα ηπειρωτικά το μεσημέρι θα φτάσουν στους 32-34 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από την θάλασσα(ηπειρωτικά πεδινά).

ΣΑΒΒΑΤΟ(6/9): Απουσία γενικά των βροχών, με αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα και με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσουν τα 3-5bf, ενώ στα ανατολικά και το Αιγαίο θα κυριαρχεί το μελτέμι φτάνοντας τα 4-6bf και τοπικά πρόσκαιρα στο Κάβο Ντόρο, στην ανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Αττική και στην νότια Εύβοια μέχρι τα 7bf.

Σε ενίσχυση οι άνεμοι στην νότια Κρήτη φτάνοντας τοπικά τα 7bf. Κοντά στα ίδια επίπεδα παραμένουν οι ελάχιστες αλλά και οι μέγιστες θερμοκρασίες. Δηλαδή, οι ελάχιστες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά στους 19-22 βαθμούς και οι μέγιστες το μεσημέρι γύρω στους 32-34 στα ηπειρωτικά και τοπικά σε ευπαθείς κάμπους ακόμα και τους 35 βαθμούς.

Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα είναι περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από την θάλασσα(ηπειρωτικά πεδινά).

ΚΥΡΙΑΚΗ(7/9): Ηλιοφάνεια στη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων μικρής έντασης και διάρκειας στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-4bf και στα δυτικά και το Ιόνιο μέχρι 5bf. Στα ανατολικά και το Αιγαίο εξακολουθεί το μελτέμι να βρίσκεται σε ενίσχυση φτάνοντας τα 4-6bf και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι τα 7bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στις περισσότερες πεδινές/παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά στους 19-22 βαθμούς, ενώ οι μέγιστες(το μεσημέρι) θα σκαρφαλώσουν στα ηπειρωτικά στους 32-34 βαθμούς και τοπικά σε ευπαθείς κάμπους ακόμα και τους 35 βαθμούς. Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά πεδινά(δηλαδή περιοχές πεδινές μακριά από την θάλασσα).

ΔΕΥΤΕΡΑ(8/9): Με καλές καιρικές συνθήκες θα μπει και η νέα εβδομάδα. Υπάρχει πιθανότητα για λίγους πρόσκαιρους όμβρους το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στις περισσότερες περιοχές, όπου θα φτάσουν τα 3-4bf και στα δυτικά μέχρι 5bf. Στο Αιγαίο και στα υπόλοιπα ανατολικά προσήνεμα τμήματα το μελτέμι θα διατηρηθεί ενισχυμένο φτάνοντας τα 4-6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Οι ελάχιστες και οι μέγιστες θερμοκρασίες παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

ΤΡΙΤΗ(9/9): Αίθριος ο καιρός σε όλη την επικράτεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας και θα εκδηλωθούν όμβροι μικρής έντασης και διάρκειας σε ορεινούς κυρίως όγκους. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και στο Αιγαίο κυρίως παραμένει το μελτέμι ενισχυμένο στα 4-6bf και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο τοπικά μέχρι τα 7bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες νωρίς το ξημέρωμα θα φτάσουν στις περισσότερες πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά κοντά στους 19-22 βαθμούς.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες το μεσημέρι θα φτάσουν στα ηπειρωτικά γύρω στους 31-33 και πολύ τοπικά σε ευπαθείς κλειστούς κάμπους ακόμα και τους 34 βαθμούς και τοπικά μέχρι τους 35 βαθμούς κυρίως σε κλειστούς κάμπους της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά πεδινά(δηλαδή περιοχές πεδινές μακριά από την θάλασσα).

ΤΕΤΑΡΤΗ(10/9) – ΠΕΜΠΤΗ(11/9): Γενικά άνομβρο το σκηνικό του καιρού και με αρκετή ηλιοφάνεια. Μικρή πιθανότητα για λίγους τοπικούς όμβρους μικρής έντασης και διάρκειας έχουν τα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι εξακολουθούν να μην προβληματίζουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με τους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τα 4-6 και τοπικά τα 7 μποφόρ(κυρίως οι υψηλότερες εντάσεις στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο), ενώ στη υπόλοιπη χώρα θα φτάσουν τα 3-5bf. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες τις νυχτερινές ώρες μέχρι και νωρίς το ξημέρωμα σε δροσερά επίπεδα φτάνοντας κοντά στα ίδια επίπεδα, ενώ οι μέγιστες τιμές το μεσημέρι θα σκαρφαλώσουν κοντά στα ίδια επίπεδα γύρω στους 31-33 και τοπικά σε ευπαθείς κλειστούς κάμπους – κλειστές περιοχές ακόμα και τους 34-35 βαθμούς. Σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά πεδινά(δηλαδή περιοχές πεδινές μακριά από την θάλασσα).

Η τάση του καιρού δείχνει ότι από την Παρασκευή(12/9) και μέχρι το Σαββατοκύριακο(13 με 14 Σεπτεμβρίου) θα συνεχιστεί το άνομβρο καιρικό σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με περιορισμένη και πρόσκαιρη την αστάθεια το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια(με έμφαση ορεινές περιοχές). Οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά σε καλοκαιρινές τιμές(λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα) και δροσιά τις νυχτερινές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ κατά της τρανς ιδεολογίας

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές στο α' εξάμηνο

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του

20:11ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί μειώθηκαν οι τιμές του ρεύματος αυτό το καλοκαίρι, τυχαίο; ή μεθοδευμένο;

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Νίκησε άνετα η Ιταλία, περιμένει το Ελλάδα – Ισπανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Επιζών φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε» πριν το δυστύχημα του τελεφερίκ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Θρίαμβος με μυθικό Ντόντσιτς και τώρα Ιταλία ή Ισπανία

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των απολογιών - Έξι άτομα προφυλακίστηκαν

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δικαστική απόφαση αποκαλύπτει το ρόλο της Τουρκίας στην στρατολόγηση τζιχαντιστών στη Συρία

19:35WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Δείτε που μένουν οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής - «Ζωντανεύει» ο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από Βρετανίδα υπουργό - Αστυνομικοί συμμετείχαν στο σκάνδαλο ομαδικών βιασμών παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ