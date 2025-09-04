Καιρός: Νέος γύρος καταιγίδων τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο GFS

Έντονη κινητικότητα στα καιρικά φαινόμενα των επόμενων ωρών δείχνει το GFS, με τα ισχυρότερα κύματα να αναμένονται στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία τρεξίματα του GFS, οι περιοχές που εμφανίζονται με καφέ αποχρώσεις στους χάρτες θα δεχτούν τις πιο έντονες καταιγίδες κατά το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να είναι ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα για πρόκληση προβλημάτων, όπως επισήμανε και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Οι χάρτες καρέ-καρέ αποτυπώνουν την κίνηση των βαρομετρικών χαμηλών πάνω από τον ελλαδικό χώρο, τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα των επικείμενων φαινομένων.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Βαθμιαία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

