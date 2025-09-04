Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα συνεχιστεί το καλοκαίρι και πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα συνεχιστεί το καλοκαίρι και πού θα σημειωθούν καταιγίδες
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή καταιγίδες από το μεσημέρι στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στην ανατολική νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και πρόσκαιρα στα κεντρικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο και στα ορεινά κυρίως της Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και στην Εύβοια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια μέχρι νωρίς το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρώτες πρωινές ώρες. Βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Βαθμιαία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση τις βραδινές ώρες.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

