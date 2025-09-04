Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Με έντονα καιρικά φαινόμενα ξεκινά και η σημερινή ημέρα, καθώς η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ η ζέστη περιορίζεται στα νότια και νοτιοανατολικά.

Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η χώρα βρίσκεται υπό την επίδραση ασταθών αερίων μαζών, με αποτέλεσμα το μεσημέρι και το απόγευμα να αναμένονται μπόρες και τοπικά έντονες καταιγίδες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπειρος, αλλά και τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ανέμους, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν μέσα στο Αιγαίο φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ στο Κάβο Ντόρο δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο επίσης αναμένονται κατά τόπους ισχυρές ριπές.

Στην κεντρική και βόρεια χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στη βορειοδυτική Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 26. Αντίθετα, στα νοτιότερα τμήματα, όπου παραμένει η θερμή αέρια μάζα, η θερμοκρασία θα αγγίξει έως και τους 36 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία γύρω στους 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχετικά ήπιος, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κοντά στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς.

Από αύριο η αστάθεια περιορίζεται κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, με θερμοκρασίες στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή 32 με 34 βαθμούς. Κυρίαρχο στοιχείο θα είναι τα μελτέμια, που θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Οι συνθήκες αυτές –ξηρασία, δυνατοί βοριάδες και υψηλές θερμοκρασίες– αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Διαβάστε επίσης