Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Παρόλο που τα προγνωστικά στοιχεία 8 μετεωρολογικών κέντρων για τον καιρό στην Ελλάδα για το φθινόπωρο συγκλίνουν ότι οι βροχές... αγνοούνται, ένα παράθυρο ελπίδας ανοίγει από αύριο.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena, μέσα σε όλη αυτή την ανομβρία, ελπίδες υπάρχουν για σήμερα προς το βράδυ και μετέπειτα για την Πέμπτη, για βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες είναι :

- Κεντρική Μακεδονία

- Ήπειρος

- Θεσσαλία

- Κεντρική Στερεά

-Πελοπόννησος

Βέβαια τα φαινόμενα θα είναι πολύ τοπικά και, ο υετός θα έχει μεγάλες διαφορές, ακόμη και σε πολύ τοπικό επίπεδο.

Εντπωσιακό είναι το βίντεο του Forecast Weather που παρουσιάζει το υπερθέαμα κεραυνών. Δείτε ζωντανή εικόνα από το υπερθέαμα των κεραυνών στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας και συγκεκριμένα δυτικά του θεσσαλικού κάμπου από τις κάμερες της Σπερχειάδας σε υψόμετρο 1500 m

Επίσης αξίζει αναφοράς ότι το πρωινό τρέξιμο των δεδομένων του αμερικανικού προγνωστικού μοντέλου δείχνει πλέον πυρήνα ισχυρών καταιγίδων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας για το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η εικόνα αυτή δεν είχε εμφανιστεί στα προηγούμενα τρεξίματα του μοντέλου κάτι που δείχνει την ραγδαιότητα που θα εμφανίσει το φαινόμενο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι πρώτες καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα από τις επόμενες ώρες, ενώ τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

