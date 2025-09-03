Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο

Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

Newsbomb

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρισμένη στα δύο η χώρα καιρικά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη καθώς καταιγίδες θα σημειωθούν καταιγίδες στα βόρεια ενώ την ίδια ώρα η ζέστη θα κορυφώνεται στα ανατολικά και νότια!

Από τη μία, θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική ανεβάζουν τον υδράργυρο, ενώ από την άλλη, μια ψυχρή λίμνη –δηλαδή μια αποκομμένη μάζα ψυχρού αέρα από τα βορειοδυτικά– προσεγγίζει τη χώρα μας.

Η συνάντηση αυτών των δύο συστημάτων, με τις θερμότερες αέριες μάζες στην επιφάνεια και τις ψυχρότερες σε μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργεί έντονη αστάθεια. Έτσι κυρίως στα βορειοδυτικά αναμένονται καταιγίδες, ενώ την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων θα σημειώνονται ισχυροί ριπαίοι άνεμοι, τοπικές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ενδεικτικά, την ίδια στιγμή που στα ανατολικά και νότια ο υδράργυρος θα φτάνει τους 36°C, στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας η θερμοκρασία θα υποχωρεί κάτω από τους 20°C, με ισχυρές ριπές ανέμου.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα κορυφωθεί. Τα πιο έντονα φαινόμενα, με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, θα εντοπίζονται σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, στα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας –κυρίως τα ξημερώματα – αλλά και στη βόρεια και δυτική Θεσσαλία. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης και στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού, περιλαμβανομένης της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά και θα επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ αυτή η τάση φαίνεται να διατηρείται και τις επόμενες ημέρες.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η ενίσχυση του μελτεμιού στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, όπου θα πνέει σε ευρύτερο γεωγραφικό εύρος, συμβάλλοντας τόσο στην πτώση της θερμοκρασίας όσο και στον περιορισμό της υγρασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε γιατρό έπειτα από καταγγελία για βιασμό 18χρονης

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το ChatGPT αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Lady Gaga: Ακούστε το νέο της σινγκλ «The Dead Dance» που ακούγεται στη σειρά «Wednesday»

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ταχτσίδης έγινε «βασιλιάς του Αμαζονίου» - Η ομάδα έκπληξη στην οποία υπέγραψε!

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Live streaming η κλήρωση της League Phase (βίντεο)

11:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες ενημερωτικές εκπομπές βλέπει το κοινό

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από τα 70's που πουλάνε σαν τρελά

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικοί αριθμοί: Οι στρατοί Δύσης και «Άξονα Αναταραχής» σε περίπτωση Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο του καλωδίου» - «Να μπουν φυλακή όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ η δολοφονία 47χρονου Αλβανού - Συνελήφθη ο εκτελεστής

11:39LIFESTYLE

Ο Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα: «Δεν θα ζήσεις για πάντα σαν να είσαι 20 χρονών»

11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

«Και τώρα τρέχει…» η Εθνική Ελλάδας: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (03/09)

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπύρος Γραμμένος: Δεκαπέντε χρόνια τραγούδια στην Τεχνόπολη - Δείτε τους καλεσμένους του

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

11:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει τους «κίτρινους» στη θέση του Μαρίνου Ουζουνίδη

11:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τομ Χόλαντ: «Η Οδύσσεια είναι μια ταινία που δεν έχει όμοιά της»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας ταξιτζής χρέωσε τουρίστρια... 130 ευρώ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το ChatGPT αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντόπισε ξυλόλιο το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 12 δείγματα - Πώς δικαιολογεί την ύπαρξή του

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο παρκαδόρος που ήθελε να το παίξει... βαρόνος των Χανίων: Έστησε καρτέλ ναρκωτικών σε κεντρικό πάρκινγκ, «ξέπλενε» λεφτά με POS και… φοβόταν τη μαμά του!

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

10:04LIFESTYLE

Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Εκβίαζε με... ροζ βίντεο αρχιμανδρίτη - Ο «Πατομπούκαλος» και τα λείψανα Αγίου

10:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη - Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών - Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο του καλωδίου» - «Να μπουν φυλακή όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από τα 70's που πουλάνε σαν τρελά

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Αυτή είναι η άγνωστη 13χρονη κόρη του - Το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή και οι φήμες περί διαδοχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ