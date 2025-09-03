Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο

Χωρισμένη στα δύο η χώρα καιρικά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη καθώς καταιγίδες θα σημειωθούν καταιγίδες στα βόρεια ενώ την ίδια ώρα η ζέστη θα κορυφώνεται στα ανατολικά και νότια!

Από τη μία, θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική ανεβάζουν τον υδράργυρο, ενώ από την άλλη, μια ψυχρή λίμνη –δηλαδή μια αποκομμένη μάζα ψυχρού αέρα από τα βορειοδυτικά– προσεγγίζει τη χώρα μας.

Η συνάντηση αυτών των δύο συστημάτων, με τις θερμότερες αέριες μάζες στην επιφάνεια και τις ψυχρότερες σε μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργεί έντονη αστάθεια. Έτσι κυρίως στα βορειοδυτικά αναμένονται καταιγίδες, ενώ την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων θα σημειώνονται ισχυροί ριπαίοι άνεμοι, τοπικές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ενδεικτικά, την ίδια στιγμή που στα ανατολικά και νότια ο υδράργυρος θα φτάνει τους 36°C, στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας η θερμοκρασία θα υποχωρεί κάτω από τους 20°C, με ισχυρές ριπές ανέμου.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα κορυφωθεί. Τα πιο έντονα φαινόμενα, με βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, θα εντοπίζονται σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, στα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας –κυρίως τα ξημερώματα – αλλά και στη βόρεια και δυτική Θεσσαλία. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης και στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού, περιλαμβανομένης της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά και θα επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ αυτή η τάση φαίνεται να διατηρείται και τις επόμενες ημέρες.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η ενίσχυση του μελτεμιού στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, όπου θα πνέει σε ευρύτερο γεωγραφικό εύρος, συμβάλλοντας τόσο στην πτώση της θερμοκρασίας όσο και στον περιορισμό της υγρασίας.

Διαβάστε επίσης