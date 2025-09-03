Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

«Καμπανάκι» από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Σήμερα η Ελλάδα θα βιώσει έντονες διαφορές στον καιρό ανάμεσα στα βόρεια και τα νότια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στα βόρεια και κεντρικά αναμένονται ασταθείς συνθήκες από το μεσημέρι, ενώ στα νότια και στις υπόλοιπες περιοχές το καλοκαίρι θα κυριαρχήσει με υψηλές θερμοκρασίες, που τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

Η αστάθεια στα βόρεια οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τη νότια Ιταλία προς τη χώρα μας. Η δράση του θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης η ασταθής ζώνη θα υποχωρήσει και οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν, μειώνοντας σταδιακά και τη θερμοκρασία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου οι βροχές θα ξεκινήσουν γύρω στο μεσημέρι και γρήγορα θα εξελιχθούν σε καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά και βορειοανατολικά, επηρεάζοντας τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Εκεί θα σχηματιστεί μια ζώνη καταιγίδων που θα παραμείνει επί ώρες, αυξάνοντας την πιθανότητα έντονων φαινομένων και τοπικών προβλημάτων.

Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με ενίσχυση των βοριάδων από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια τμήματα του νομού θα σημειωθούν ελαφρώς χαμηλότερες τιμές.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα ξεκινάει ήπια, αλλά από το απόγευμα έως νωρίς το βράδυ αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, με πιθανότητα έντονης δραστηριότητας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, Πέμπτη, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει γύρω στους 32-33 βαθμούς. Η αστάθεια θα συνεχιστεί σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως στα βουνά της Πελοποννήσου, στην κεντρική Στερεά, κατά μήκος της Πίνδου, στη Θεσσαλία, καθώς και στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Από το βράδυ η αστάθεια θα υποχωρήσει και οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο.

10:11ΚΑΙΡΟΣ

