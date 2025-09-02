Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

Με θερμές αέριες μάζες ξεκινά η καιρική εβδομάδα, ανεβάζοντας τον υδράργυρο έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε ηπειρωτικές περιοχές.

Όμως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, από την Τετάρτη το σκηνικό θα αλλάξει, με έντονα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Σήμερα Τρίτη με ζέστη και ηλιοφάνεια

Η μέρα κυλά με λιακάδα σε όλη τη χώρα. Το θερμοκρασιακό εύρος είναι μεγάλο: από 10-12 βαθμούς το πρωί έως και 35 το μεσημέρι. Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ πιο δροσερές θα είναι οι παραθαλάσσιες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει λιακάδα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς.

Η αλλαγή ξεκινά από την Τετάρτη

Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα φέρει ψυχρότερες αέριες μάζες, προκαλώντας αστάθεια. Από το απόγευμα της Τετάρτης αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στη Μακεδονία και τη Χαλκιδική δεν αποκλείονται μπουρίνια, με ηλεκτρικές εκκενώσεις, χαλάζι και δυνατούς ανέμους.

Πτώση θερμοκρασίας και φθινοπωρινό μοτίβο

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, αλλά η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως το απόγευμα. Από την Παρασκευή τα μελτέμια θα ενισχυθούν, τα φαινόμενα θα περιοριστούν και ο υδράργυρος θα σταθεροποιηθεί στους 30-34 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέρα με τη μέρα θα μπαίνουμε σε πιο φθινοπωρινό μοτίβο, χωρίς όμως ακραίες καταστάσεις.