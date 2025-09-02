Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

Δεν είναι ευχάριστα τα προγνωστικά στοιχεία 8 μετεωρολογικών κέντρων για την Ελλάδα για το φθινόπωρο καθώς οι βροχές... αγνοούνται!

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε πως το φθινόπωρο θα είναι πιο ζεστό από τα συνηθισμένα, κάτι το όποιο επιβεβαιώνουν τα αριθμητικά μοντέλα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό Φθινόπωρο στην Ελλάδα;

Επιγραμματικά:Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

H Θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου 1 βαθμό σε σχέση με τα κανονικά.

Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες.

Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.

Δεδομένου της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

