Καιρός: Εναλλαγή δύο εποχών την Πέμπτη - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες το επόμενο 24ωρο
Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για καιρό με «δύο πρόσωπα» την Πέμπτη
«Με δύο πρόσωπα» θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.
Σε ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος κάνει λόγο για καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά της χώρας, ενώ ηλιόλουστο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού στην περιοχή του Αιγαίου.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναμένονται σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες.
Τα φαινόμενα στις ορεινές και βόρειο- βορειοδυτικές περιοχές δεν αποκλείεται να συνοδευόνται από κεραυνούς, αστραπές και χαλάζι, ωστόσο δεν φαίνεται προς το παρών να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.
Λίγα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν και στο Ιόνιο.
Καταλήγοντας, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι από την Παρασκευή (5/9) και μετά, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, ο καιρός θα είναι αίθριος και στη στεριά και στη θάλασσα με τη θερμοκρασία λίγο πιο πάνω από τα κανονικά.