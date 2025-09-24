Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

Την ώρα που πλησιάζουν (επιτέλους) βροχές η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη δεν είναι τόσο ευοίωνη για την ξηρασία

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο
INTIME NEWS
Σήμερα και αύριο οι θερμοκρασίες παραμένουν αυστηρά καλοκαιρινές, όμως η αλλαγή του καιρού είναι προ των πυλών.

Από την Παρασκευή οι ξηροί βοριάδες, κάτι σαν όψιμο μελτέμι, θα φέρουν σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια.

Η ψύχρα θα ενταθεί τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας, φέρνοντας ανάγκη για θέρμανση στα ηπειρωτικά και ορεινότερα τμήματα της χώρας.

Το ζήτημα των βροχών παραμένει ανησυχητικό, καθώς οι ενισχυμένοι βοριάδες δυσκολεύουν την οροσειρά της Πίνδου να δεχτεί βροχόπτωση, σύμφωνα με τη σελίδα πρόγνωσης Weather Analysis.

Τα πρώτα στοιχεία για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι η ιστορική ξηρασία αναμένεται να ενταθεί, φτάνοντας βαθιά μέσα στο φθινόπωρο.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και στις Σποράδες έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Κρήτης.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 με 27 και στην Κρήτη τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες καΙ τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα. Στο Ιόνιο και την Κρήτη από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

