Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο βράδυ

Από το Σάββατο (26/09) το βράδυ έρχεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της χώρας. Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος ανέφερε ότι το χαμηλό που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο δεν θα είναι ιδιαίτερα βαθύ, η σύγκλιση των ανέμων και η ατμοσφαιρική αστάθεια θα προκαλέσουν φαινόμενα με ένταση και τοπικά μεγάλη διάρκεια.

Ολόκληρη η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

«Αν και το επιφανειακό χαμηλό που αναμένεται να σχηματιστεί αύριο (Σάββατο) στο Ιόνιο δεν θα είναι βαθύ, η ισχυρή και επίμονη σύγκλιση των ανέμων στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και το ανάγλυφο θα προκαλέσουν έκλυση της δυνητικής αστάθειας που την εποχή αυτή υπάρχει στη Μεσόγειο. Το αποτέλεσμα θα είναι η εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια λόγω συνεχούς ανατροφοδότησης.

Επισημαίνεται ότι τα μεγάλα ύψη βροχής, που βλέπετε στον παραπάνω χάρτη, ουσιαστικά θα σημειωθούν από αργά το βράδυ του Σαββάτου ως αργά τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, δεδομένου ότι στο ενδιάμεσο διάστημα στη Δ-ΝΔ Ελλάδα οι βροχές που θα πέσουν εκεί δεν θα είναι σημαντικές. Οι επιμέρους περιοχές που θα επηρεαστούν από τα ισχυρά φαινόμενα είναι αυτές που αναφέρονται στο έκτακτο της ΕΜΥ.

Να συμπληρώσω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες διαφωνίες των μοντέλων αναφορικά με την κατανομή και την ένταση των βροχών και αύριο το πρωί -αν απαιτηθεί- θα έχουμε την τελευταία ευκαιρία προσαρμογής των προγνώσεων».

Διαβάστε επίσης