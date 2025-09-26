Καιρός - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα

Μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ, ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας προέβη σε μια σοβαρή προειδοποίηση για την επερχόμενη κακοκαιρία σημειώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά: "Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα..."

Η ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου αναφέρει:

"Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα..."

Καλό μεσημέρι!

-Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό.

-Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές.

Το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

