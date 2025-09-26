Κολυδάς: Τι προκαλεί την επιδείνωση του καιρού – Το μεσημέρι Έκτακτο Δελτίο από την ΕΜΥ

Το μεσημέρι σήμερα Παρασκευή αναμένεται η έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα μας από το απόγευμα του Σαββάτου.

Όπως ανέφερε ο πρώην επικεφαλής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, η επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας θα προκληθεί από την διαταραχή που ταλαιπωρεί προς το παρόν τη νότια Ιταλία.

«Καλημέρα σας. Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα. Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι. Για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες αναρτήσεις», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή του καιρού στη χώρα μας θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα, ενώ ο ίδιος επισημαίνει πως από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, στο επίκεντρο θα βρεθούν Μεσσηνία, Ηλεία και Αχαΐα. Ο κ. Κολυδάς εκτιμά πως θα χρειαστεί προσοχή και στη δυτική Στερεά Ελλάδα καθώς και σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Φθινόπωρο από την Κυριακή στη χώρα

Σύμφωνα με την εκτίμηση Κολυδά, από την Κυριακή και μετά ο καιρός στη χώρα μας θα είναι φθινοπωρινός, με τη θερμοκρασία να πέφτει κατά περίπου 5 βαθμούς. Μάλιστα, καθώς θα πνέουν βοριάδες, θα έχουμε πιο έντονη την αίσθηση του κρύου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Βρετανοί μετεωρολόγοι βλέπουν το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο τυφώνας Γκάμπριελ θα πλήξει με ισχυρά φαινόμενα τις Αζόρες σήμερα Παρασκευή, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα έρθουν προς τη γειτονιά μας.

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα MeteoWeb την οποία επικαλείται το Weather Phenomena ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και το πρώτο κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου που θα ρίξει εντυπωσιακά τον υδράργυρο στην Τουρκία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Στη συνέχεια το Weather Phenomena αναφέρει:

Εντυπωσιακά είναι τα δεδομένα για τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αφού σύμφωνα και με την Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο τυφώνας Γκάμπριελ αναμένεται να πλήξει με ισχυρά φαινόμενα τις Αζόρες σήμερα, ενώ το Σαββατοκύριακο αποκτώντας μία πιο νότια τροχιά θα καταλήξει στην Πορτογαλία, εισβάλλοντας μέσω του Γιβραλτάρ και στην λεκάνη της Μεσογείου ως εξωτροπικός κυκλώνας.

Ωστόσο, στο ίδιο ακριβώς διάστημα, θα αναπτυχθεί ένας ισχυρός Αντικυκλώνας μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, με την ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του να φτάνει τα 1037hPa, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για την έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την Ρουμανία, την Τουρκία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα επηρεαστεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την Ιταλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, αλλά εξίσου και περιοχές των Βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας μέχρι και την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι βροχές να διατηρηθούν για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο στις προαναφερόμενες χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Το μόνο βέβαιο λοιπόν είναι ότι αυτή η φαινομενική ηρεμία που επικρατεί σε πολλές περιοχές της Ευρώπης το τελευταίο διάστημα, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η έντονη ηλιοφάνεια, αναμένεται να αλλάξει εντυπωσιακά τα επόμενα 24ωρα εξαιτίας του τυφώνα Γκάμπριελ και του ισχυρού Αντικυκλώνα μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, που θα συμβάλλουν στην δημιουργία διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων στην λεκάνη της Μεσογείου, τα οποία και θα επηρεάσουν τόσο την Ιταλία, όσο και τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα

