Καιρός: Βρετανοί μετεωρολόγοι βλέπουν το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα - Πότε αναμένεται

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες μέρες και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο τυφώνας Γκάμπριελ θα πλήξει με ισχυρά φαινόμενα τις Αζόρες αύριο Παρασκευή, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα έρθουν προς τη γειτονιά μας.

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα MeteoWeb την οποία επικαλείται το Weather Phenomena ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και το πρώτο κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου που θα ρίξει εντυπωσιακά τον υδράργυρο στην Τουρκία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Στη συνέχεια το Weather Phenomena αναφέρει:

Εντυπωσιακά είναι τα δεδομένα για τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αφού σύμφωνα και με την Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο τυφώνας Γκάμπριελ αναμένεται να πλήξει με ισχυρά φαινόμενα τις Αζόρες την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο αποκτώντας μία πιο νότια τροχιά θα καταλήξει στην Πορτογαλία, εισβάλλοντας μέσω του Γιβραλτάρ και στην λεκάνη της Μεσογείου ως εξωτροπικός κυκλώνας.

Ωστόσο, στο ίδιο ακριβώς διάστημα, θα αναπτυχθεί ένας ισχυρός Αντικυκλώνας μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, με την ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του να φτάνει τα 1037hPa, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για την έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την Ρουμανία, την Τουρκία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα επηρεαστεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την Ιταλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, αλλά εξίσου και περιοχές των Βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας μέχρι και την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι βροχές να διατηρηθούν για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο στις προαναφερόμενες χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Το μόνο βέβαιο λοιπόν είναι ότι αυτή η φαινομενική ηρεμία που επικρατεί σε πολλές περιοχές της Ευρώπης το τελευταίο διάστημα, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η έντονη ηλιοφάνεια, αναμένεται να αλλάξει εντυπωσιακά τα επόμενα 24ωρα εξαιτίας του τυφώνα Γκάμπριελ και του ισχυρού Αντικυκλώνα μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, που θα συμβάλλουν στην δημιουργία διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων στην λεκάνη της Μεσογείου, τα οποία και θα επηρεάσουν τόσο την Ιταλία, όσο και τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το Weather Phenomena για τις επόμενες μέρες και... ώρες αναμένονται οι εξής καιρικές συνθήκες:

Παροδικά φαινόμενα μικρής διάρκειας αναμένονται σήμερα και αύριο, κυρίως στα Ιόνια Νησιά, ενώ από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα έχουμε σημαντική αλλαγή του καιρού στην χώρα μας, με βροχές και καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Επιπλέον, θα έχουμε σταδιακή ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, όπου τις πρωινές και βραδινές ώρες της ημέρας θα υπάρχει αισθητή ψύχρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα δεδομένα των μαθηματικών μοντέλων παγκόσμιας ανάλυσης καιρού επιμένουν ότι ο κύριος όγκος των ισχυρών φαινομένων θα εντοπίζεται μόνο στην Δυτική Ελλάδα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν θα έχουν αξιόλογες βροχές. Επίσης, η Πελοπόννησος, σύμφωνα και με τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα (GFS και ECMWF) ενδεχομένως να έχει αξιόλογα φαινόμενα και εν δυνάμει ισχυρά, κυρίως στο δυτικό άκρο της, ενώ με τα σημερινά δεδομένα τα νησιά του Αιγαίου θα έχουν τα λιγότερα φαινόμενα.

Όσον αφορά την Αττική, τα φαινόμενα δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να προκαλούν προβλήματα, αλλά ούτε και να είναι μεγάλης διάρκειας.

Πάντως, μία παραπάνω προσοχή θα χρειαστεί μόνο στην Δυτική Ελλάδα (Ιόνια Νησιά, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος), καθώς είναι οι περιοχές της χώρας που έχουν αυξημένο κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, όχι όμως σαν αυτά που είδαμε στην Ιταλία.

Η πρόγνωση Κολυδά

Τέλος ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προέβη στη δική του πρόγνωση:

Μεταβολή του καιρού και προσοχή σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά . Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά - Ίσως και καθόλου . Γεγονός είναι οτι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντοινη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες. Ανεμοι τοπικά από Παρασκευή στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου.

