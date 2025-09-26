Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

Κάποιοι θα πάρουν πρόσφορο, κάποιοι αντίδωρο και κάποιοι δεν θα πάρουν τίποτε από του καιρού το χέρι, αναφέρει αλληγορικά για την επερχόμενη κακοκαιρία, την πρώτη του φθινοπώρου, ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα ΒΑ Βαλκάνια με τι χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με συνέπεια την επικράτηση ισχυρών Β-ΒΑ ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές της (βασική ένταση των βοριάδων 6 με 7 μποφόρ). Κατά τα άλλα, οι βροχές που θα σημειωθούν θα είναι τοπικές, σύντομες και κατά κανόνα ασθενείς και στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά αυτής της εποχής.

Το Σάββατο (27/9), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές στη Δ. Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Α. Στερεά. Τη νύχτα, όμως, προς την Κυριακή στο Ν. Ιόνιο και τη Δ. Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ΝΑ έως ΒΑ 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 6 με 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία, γενικά, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 27 βαθμούς.

Την Κυριακή (28/9), στο Ν. Ιόνιο και την Πελοπόννησο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με παροδικές βροχές στην κεντροδυτική Μακεδονία, το Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τη Δευτέρα (29/9), στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας είναι πιθανό να σημειωθούν ακόμα στις Κυκλάδες και τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι μόνο στα Δωδεκάνησα θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο γρίφος της Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τον κ. Ζιακόπουλο, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή και στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής στο Ν. Ιόνιο και την Πελοπόννησο (κυρίως στις δυτικές και νότιες περιοχές της) θα σημειωθούν αξιόλογα ύψη βροχής. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι εντάσεις της βροχής μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η απάντηση δεν είναι εύκολη, καθώς μέρα με την ημέρα τα μοντέλα δεν δείχνουν -ούτε μεταξύ τους ούτε με τον εαυτό τους- μεγάλη συνέπεια στην πρόγνωση του υετού. Αναφορικά με την αιτία, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφές δυναμικό αίτιο που θα οδηγούσε σε σημαντική κυκλογένεση στην κεντρική Μεσόγειο (απουσία θετικής μεταφοράς στροβιλισμού και έλλειψη αξιόλογης βαροκλινικότητας στην περιοχή ενδιαφέροντος).

Αντίθετα, δυνητική αστάθεια υπάρχει, συγκλίσεις των ανέμων στην κατώτερη ατμόσφαιρα μπορούν να παρατηρηθούν και η ορογραφία θα παίξει τον ρόλο της, αλλά επαρκούν αυτά για την εκδήλωση καταιγίδων ικανών να δημιουργήσουν προβλήματα;

Οι περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με το meteo24news.gr από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής, έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα Νησιά του Ιονίου (Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), του Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας

Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου, θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο. Το χαμηλό αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά λόγω της αλληλεπίδρασής του με τις θερμές θάλασσες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ισχυρά και εκτεταμένα φαινόμενα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμμονική συμπεριφορά του συστήματος, το οποίο ενδέχεται να παραμείνει εγκλωβισμένο για μέρες μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά στοιχεία, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Βρετανοί μετεωρολόγοι βλέπουν το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο τυφώνας Γκάμπριελ θα πλήξει με ισχυρά φαινόμενα τις Αζόρες σήμερα Παρασκευή, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα έρθουν προς τη γειτονιά μας.

Σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα MeteoWeb την οποία επικαλείται το Weather Phenomena ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ημέρες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και το πρώτο κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου που θα ρίξει εντυπωσιακά τον υδράργυρο στην Τουρκία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Στη συνέχεια το Weather Phenomena αναφέρει:

Εντυπωσιακά είναι τα δεδομένα για τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αφού σύμφωνα και με την Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο τυφώνας Γκάμπριελ αναμένεται να πλήξει με ισχυρά φαινόμενα τις Αζόρες σήμερα, ενώ το Σαββατοκύριακο αποκτώντας μία πιο νότια τροχιά θα καταλήξει στην Πορτογαλία, εισβάλλοντας μέσω του Γιβραλτάρ και στην λεκάνη της Μεσογείου ως εξωτροπικός κυκλώνας.

Ωστόσο, στο ίδιο ακριβώς διάστημα, θα αναπτυχθεί ένας ισχυρός Αντικυκλώνας μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, με την ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του να φτάνει τα 1037hPa, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για την έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την Ρουμανία, την Τουρκία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα επηρεαστεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την Ιταλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, αλλά εξίσου και περιοχές των Βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας μέχρι και την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι βροχές να διατηρηθούν για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο στις προαναφερόμενες χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Το μόνο βέβαιο λοιπόν είναι ότι αυτή η φαινομενική ηρεμία που επικρατεί σε πολλές περιοχές της Ευρώπης το τελευταίο διάστημα, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η έντονη ηλιοφάνεια, αναμένεται να αλλάξει εντυπωσιακά τα επόμενα 24ωρα εξαιτίας του τυφώνα Γκάμπριελ και του ισχυρού Αντικυκλώνα μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, που θα συμβάλλουν στην δημιουργία διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων στην λεκάνη της Μεσογείου, τα οποία και θα επηρεάσουν τόσο την Ιταλία, όσο και τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα

