Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» έντονα φαινόμενα το Σάββατο

Ολική μεταβολή θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού από το Σάββατο (27/9), με το φθινόπωρο να μπαίνει δυναμικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η χώρα μας αναμένεται να επηρεαστεί από ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας το τριήμερο Σάββατο-Δευτέρα (27-29/9).

Οι περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα

Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής, έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα Νησιά του Ιονίου (Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), του Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας

Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου, θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο. Το χαμηλό αυτό θα ενισχυθεί σημαντικά λόγω της αλληλεπίδρασής του με τις θερμές θάλασσες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ισχυρά και εκτεταμένα φαινόμενα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμμονική συμπεριφορά του συστήματος, το οποίο ενδέχεται να παραμείνει εγκλωβισμένο για μέρες μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά στοιχεία, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Στο Αιγαίο, την Παρασκευή και το Σάββατο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ.Υπάρχει κίνδυνος προβλημάτων στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Από το Σάββατο αναμένεται πτώση του υδραργύρους έως 6-8°C, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Διαβάστε επίσης