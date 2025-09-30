Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

Το φθινόπωρο φέρνει νέα επιδείνωση του καιρού με ένα εκτεταμένο σύστημα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, ενώ θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής θα μας επισκεφθεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας. Το καιρικό αυτό φαινόμενο θα φέρει εκτεταμένες βροχές, έντονες καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους κυρίως στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ιδιαίτερα στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Στα ορεινά της Βορειοδυτικής χώρας αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ στη Δυτική Μακεδονία είναι πιθανό το χιόνι να κατέβει ακόμη και σε υψόμετρα 700–800 μέτρων από το βράδυ της Πέμπτης έως τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει αργά το βράδυ της Τετάρτης από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, επεκτεινόμενη σταδιακά σε σχεδόν όλη τη χώρα μέχρι το τέλος της Πέμπτης. Την Παρασκευή, τα πιο έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε πολλές περιοχές οι βροχές θα συνεχιστούν με μειωμένη ένταση. Το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται εξασθένηση του συστήματος, με το Σάββατο να χαρακτηρίζεται από τοπικές βροχές.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα είναι η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σημαντικές βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες προβλέπονται επίσης για την Αττική μέσα στην Πέμπτη, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο κ. Καλλιάνος υπογράμμισε τη σημασία της συνετής χρήσης του 112, τονίζοντας ότι τα προγνωστικά μοντέλα και τα ραντάρ παρέχουν ακριβή δεδομένα για την πορεία και την ένταση των φαινομένων. Η εμπειρία των μετεωρολόγων είναι καθοριστική για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συστήματος και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού.