Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Κακοκαιρία με βροχές και έντονα φαινόμενα αναμένει στα μέσα της εβδομάδας ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως εξηγεί, ο καιρός θα συμβαδίσει με το «πρόσωπο» του Νοεμβρίου, φέρνοντας αρκετές βροχοπτώσεις και γενικά άστατες συνθήκες, κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα όπου θα συγκεντρωθούν τα περισσότερα φαινόμενα.

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να προσεγγίζει τη χώρα, προκαλώντας σταδιακά πολλές βροχές από τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, κυρίως από την οροσειρά της Πίνδου και πάνω.

Ο καιρός σήμερα

Τη Δευτέρα ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, όμως από το απόγευμα και μετά τα σύννεφα θα πυκνώνουν, αρχικά στα δυτικά όπου θα εκδηλωθούν βροχές. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Αν και δεν περιμένουμε ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, στο Ιόνιο και το δυτικό Αιγαίο δεν αποκλείονται τοπικές καταιγίδες.

Από την Τρίτη τα φαινόμενα θα ενταθούν και οι βοριάδες θα δυναμώσουν, με τη θερμοκρασία να παραμένει λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Στην Αττική προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά προς το απόγευμα θα κάνουν την εμφάνισή τους συννεφιές, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις που το βράδυ θα δώσουν ασθενείς βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς.

Η συνέχεια της εβδομάδας

Την Τρίτη και την Τετάρτη η κακοκαιρία θα γίνει πιο γενικευμένη, με πολλές και έντονες βροχές να επηρεάζουν σχεδόν όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά.

Στην Αττική οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά προς τα ανατολικά και νότια, δηλαδή σε Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Αττικοβοιωτία.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή, καθώς οι βροχές σε ορισμένες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση και πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο το γενικότερο μοτίβο της εβδομάδας θα παραμείνει άστατο και φθινοπωρινό.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και από το απόγευμα και στην κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.