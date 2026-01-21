Χιόνισε στη Θεσσαλονίκη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Χορτιάτης - Βίντεο

Συνεχίζεται για τα καλά η επέλαση της ψυχρής εισβολής και της κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα που συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια.

Ως εκ τούτου πυκνό χιόνι πέφτει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στον Χορτιάτη, με αποτέλεσμα το χιόνι να έχει καλύψει δρόμους, στέγες και δέντρα προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Κλειστά σχολεία

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ στο Δήμο Λαγκαδά, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Την απόφαση έλαβε η Δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, μετά την ενημέρωση που είχε από τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαγκαδά για την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων τις τελευταίες ώρες και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε όλο το Δήμο Λαγκαδά.

Επίσης στον δήμο Ωραιοκάστρου με απόφαση του δημάρχου, Παντελή Τσακίρη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ Δήμου Ωραιοκάστρου), δεν θα λειτουργήσουν λόγω χιονόπτωσης. Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών, με αφορμή την πρόγνωση της ΕΜΥ για έντονες χιονοπτώσεις και την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών.

