Πέθανε διάσημη ηθοποιός

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 70 ετών άφησε η Βρετανίδα ηθοποιός Eileen Pollock.

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Lilo Lil στην τηλεοπτική σειρά Bread πέθανε – σύμφωνα με την Daily Mail – στο σπίτι της στο Λονδίνο.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια της ηθοποιού έγραψε: «Η ομορφιά σου, το γέλιο και τα αγαπημένα σου μάτια έδωσαν χαρά σε όλους».

Ο ηθοποιός Dan Gordon, συν-πρωταγωνιστής της στην σειρά Women On The Verge Of HR, είπε στο Irish News: «Αυτό που θυμάμαι από εκείνη είναι ότι δεν την είδα ποτέ θυμωμένη. Ποτέ δεν την είδα να μαλώνει με κανέναν. Ήταν μια εξαιρετική γυναίκα, ένα όμορφο πρόσωπο».

