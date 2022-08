Πακιστάν: Κοντά στους 1.000 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Εντολή εκκένωσης για χιλιάδες κατοίκους

Des pluies torrentielles et inondations meurtrières ravagent le #Pakistan



- Au moins 982 personnes ont perdu la vie et 33,000,000 sont touchées



- 682,000 maisons et bâtiments ont été détruits ou endommagés



- 800,000 bovins ont été tués et 80,000 hectares de récoltes ravagés pic.twitter.com/lnSSQGuuPQ