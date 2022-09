Ελισάβετ: Φρουρός λιποθυμά μπροστά στο φέρετρο της Βασίλισσας στο Ουέστμινστερ (vid)

Ένα απρόοπτο συνέβη χθες το βράδυ μπροστά από το φέρετρο της Βασίλισσας στο Ουέστμινστερ Χολ - Ένας φρουρός λιποθύμησε

Ένας φρουρός λιποθύμησε από την εξέδρα κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας δίπλα στο φέρετρο της Βασίλισσας.

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σχηματίζουν ουρές για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής στη μονάρχη μετά το θάνατό της στο Μπαλμόραλ την Πέμπτη.

Ο κουρασμένος φρουρός νωρίτερα είχε αποχωρήσει για λίγο από το βάθρο πριν ξαναπάρει τη θέση του όμως, δευτερόλεπτα αργότερα, λιποθύμησε ξαφνικά και έπεσε προς τα έκπληκτα μάτια των πολιτών.

Το φέρετρο της Βασίλισσας, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα που ονομάζεται catafalque, φυλάσσεται όλο το εικοσιτετράωρο από μονάδες του Sovereign's Bodyguard, του Household Division ή του Yeoman Warders of the Tower of London.

Λιποθυμίες έξω από τον καθεδρικό ναό του St Giles

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail ένας από τους στρατιώτες της κατέρρευσε. Η βασιλική φρουρά των Τοξοτών στεκόταν έξω από τον Καθεδρικό Ναό περιμένοντας να βαδίσει δίπλα στο φέρετρο της Βασίλισσας όταν ένα από τα μέλη λιποθύμησε.

Τα πλάνα της κάμερας που κατέγραψε το περιστατικό δείχνει έναν από τους «Τοξότες» στην πίσω σειρά να ταλαντεύεται πριν πέσει πάνω στον συνάδελφό του καθώς το φέρετρο της Βασίλισσας έφευγε από τον καθεδρικό ναό του St Giles.

Τρεις άλλοι στρατιώτες έσπευσαν αμέσως στο πλευρό του καθώς οι υπόλοιποι της φρουράς συνέχιζαν τα τελετουργικά τους καθήκοντα και οι γκάιντες συνέχιζαν να παίζουν.

Το ζαλισμένο μέλος του στρατού εντοπίστηκε στη συνέχεια να κάθεται μακριά πίσω από το άγαλμα του Walter Montagu Douglas Scott.