Από την Άπλγκεϊτ στον Γουίλις -Σταρ του Χόλιγουντ με σοβαρές ασθένειες

Οι περισσότεροι έχουμε την τάση να εξιδανικεύουμε τα πράγματα, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που πίσω από τη «βιτρίνα» της δόξας, οι σταρ του Χόλιγουντ βιώνουν τις δικές τους δυσκολίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κριστίνα Άπλγκεϊτ η οποία έχει καταγραφεί στην συλλογική τηλεοπτική μνήμη ως η ανέμελη ξανθιά κόρη, του Αλ Μπάντι στο «Παντρεμένοι με παιδιά» που προβλήθηκε στην μικρή οθόνη από το 1987 έως το 1997.

Από το 1997 έως σήμερα η όμορφη «Κέλι» του «Married... with Children», έκανε μια λαμπρή καριέρα. Βραβεύτηκε με Έμμυ ενώ το 2011 έγινε μητέρα μιας κόρης μετά τον γάμο της με τον μουσικό Μάρτιν ΛεΝομπλ.

Όλα έμοιαζαν ιδανικά για την ηθοποιό, έως ότου η ίδια δήλωσε ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η εικόνα της (σε αναπηρικό καροτσάκι) πριν από μερικές ημέρες στην τελετή του Walk of Fame, συγκίνησε τους απανταχού θαυμαστές της.

Ωστόσο η Κριστίνα Άπλγκεϊτ δεν είναι η μόνη διάσημη που... τραβάει τον δικό της Γολγοθά αφού περιπτώσεις όπως ο Μπρους Γουίλις ή ο σταρ της ποπ, Τζάστιν Μπίμπερ αποδεικνύουν ότι μόνο η δόξα και το χρήμα δεν είναι τα ζητούμενα.

Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παρευρέθηκε στην τελετή στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες, η οποία ήταν και η πρώτη δημόσια εμφάνιση της από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας την άνοιξη του 2021.

Η βραβευμένη με Emmy, Κριστίνα Άπλγκεϊτ διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας «Dead to Me».

«Ήταν τόσο δύσκολο. Διαγνώστηκα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων», δήλωσε στο Variety. Έπρεπε να τηλεφωνήσω σε όλους και να πω: “έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, παιδιά” … και έπρεπε να μάθουμε κατά κάποιο τρόπο -όλοι μας- τι ήμουν ικανή να κάνω».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι ο τελευταίος μεγάλος της ρόλος, είπε: «Είμαι αρκετά πεπεισμένη ότι αυτός είναι». Ωστόσο δεν έχει πάρει ακόμα κάποια οριστική απόφαση για την καριέρα της, λέγοντας στο Variety: «Είμαι απλά μια πρωτάρα σε όλο αυτό. Προσπαθώ να το καταλάβω -και επίσης πενθώ για το πρόσωπο που ήμουν. Πρέπει να βρω ένα μέρος που να είναι τόσο αγαπησιάρικο όσο ήταν το πλατό μου, όπου δεν θα νομίζουν ότι είμαι ντίβα λέγοντας “ε, μπορώ να δουλεύω μόνο πέντε ώρες”».

Σημειωτέον, σε πρόσφατη συνέντευξή της στους New York Times, η ηθοποιός μοιράστηκε ότι «πήρε 18 κιλά» και ότι δεν μπορεί «να περπατήσει χωρίς μπαστούνι». Η σειρά «Dead To Me» έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του 2019 και της έχει χαρίσει δύο υποψηφιότητες για Emmy. Η 3η σεζόν κάνει το ντεμπούτο της στις 17 Νοεμβρίου στο Netflix και θα είναι το πρώτο νέο έργο της Κριστίνα Άπλγκεϊτ που θα κυκλοφορήσει μετά την ανακοίνωσή της για την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η Άπλγκεϊτ ανέβηκε στο βάθρο στην τελετή του Walk of Fame με τη βοήθεια της Κέιτι Σαγκάλ, η οποία έμεινε στη σκηνή μαζί της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Η 50χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός ξέσπασε σε κλάματα ενώ μιλούσε για την κόρη της και την ευχαρίστησε που την υποστήριξε μετά τη διάγνωση της νόσου.

«Το πιο σημαντικό άτομο σε αυτό τον κόσμο είναι η κόρη μου», είπε η ηθοποιός. «Είσαι πολλά περισσότερα από όσα ξέρεις. Είσαι τόσο όμορφη και ευγενική και έξυπνη. Είμαι ευλογημένη κάθε μέρα που ξυπνάω και σε πηγαίνω στο σχολείο… σας ευχαριστώ που σταθήκατε δίπλα μου σε όλο αυτό». Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλεσε τους παρευρισκόμενους θαυμαστές της «υπέροχους» και πρόσθεσε, ότι τους αγαπάει πολύ.

Μάικλ Τζέι Φοξ

Για το οδυνηρό ταξίδι του με τη νόσο του Πάρκινσον μίλησε πριν από λίγες ημέρες ο Μάικλ Τζέι Φοξ. Ο ηθοποιός είπε ότι η ασθένειά του ήταν «ένα δώρο». «Ήταν ένα δώρο, όπως είπε και ο φίλος μου Τζορτζ Στεφανόπουλος σε μία ταινία. Αναφέρομαι στη νόσο Πάρκινσον ως το δώρο που συνεχίζω να παίρνω. Αλλά ήταν πραγματικά ένα δώρο», είπε.

Ο Φοξ παρέλαβε το περασμένο Σάββατο 19/11 το ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt, που αναγνωρίζει τις εξαιρετικές φιλανθρωπικές προσπάθειες, στα 13α Βραβεία Governors και αναφέρθηκε στους επώδυνους τραυματισμούς, την ανάρρωση αλλά και τις φιλανθρωπικές πράξεις που του άλλαξαν τη ζωή.

«Μόλις άρχισα να μαθαίνω για την ασθένεια, κάθε αλληλεπίδραση, κάθε νέα πληροφορία που συνέλεξα, κάθε ερευνητής ή αξιωματούχος του NIH με τον οποίο μίλησα, όλα επιβεβαιώθηκαν, η επιστήμη προηγούνταν των χρημάτων. Οι απαντήσεις μπορούσαν να ξεκλειδωθούν με τις σωστές επενδύσεις», πρόσθεσε ο Φοξ.

Όταν διαγνώστηκε με την ασθένεια ήταν μόλις 29 χρόνων. «Μου είπαν ότι είχα μόνο 10 χρόνια για να δουλέψω. Ήταν λίγο. Αυτό συνέβη. Το πιο δύσκολο μέρος της διάγνωσής μου ήταν να αντιμετωπίσω τη βεβαιότητα της διάγνωσης και την αβεβαιότητα της κατάστασης», είπε ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Ήξερα μόνο ότι θα χειροτέρευε. Η διάγνωση ήταν σίγουρη, η πρόοδος ήταν αόριστη και αβέβαιη».

Θυμήθηκε ακόμα ότι τα πρώτα εφτά χρόνια βρίσκονταν σε κατάσταση άρνησης. «Το είπα σε πολύ λίγους ανθρώπους και κράτησαν το μυστικό μου», είπε ο Φοξ. «Τότε υπήρχαν κάθε είδους γιατροί που με βοήθησαν να καταλάβω τι γίνεται. Τελικά, ένιωσα ότι έπρεπε να το πω σε όλους» είπε ο ηθοποιός και συνέχισε αναφέροντας την υποστήριξη που δέχτηκε από το ευρύ κοινό.

Ο Φοξ ίδρυσε το Ίδρυμα Michael J. Fox για την Έρευνα της νόσου του Πάρκινσον το 2000, το οποίο έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 δισ. δολάρια.

Μπρους Γουίλις

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Μπρους Γουίλις, 67 ετών, ανακοίνωσε το περασμένο καλοκαίρι ότι βάζει τέλος στην καριέρα του για «λόγους υγείας», κυρίως επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα λόγου.

«Ο πολυαγαπημένος μας Μπρους αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε ότι πάσχει από αφασία, γεγονός που επηρεάζει τις γνωστικές ικανότητές του. Κατά συνέπεια και κατόπιν ώριμης σκέψης, ο Μπρους εγκαταλείπει την καριέρα που τόσο αγαπούσε» αναφέρεται στην ανάρτηση της οικογένειας στο Instagram.

Το μήνυμα υπογράφουν η σύζυγος του Γουίλις Έμα Χέμινγκ, η πρώην σύζυγός του Ντέμι Μουρ και οι κόρες του, Ράμερ, Σκάουτ, Ταλούλα, Μέιμπελ και Έβελιν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς, η αφασία εμφανίζεται συνήθως έπειτα από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματισμό στο κεφάλι και δυσκολεύει τον ασθενή να επικοινωνήσει. «Μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα κάποιου να μιλάει, να γράφει, να καταλαβαίνει μια γλώσσα, προφορικά ή γραπτά». Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές αφασίας, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές, όμως η οικογένεια του «πολύ σκληρού για να πεθάνει» ηθοποιού δεν διευκρίνισε από ποια πάσχει.

Ο Μπρους Γουίλις ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς ταινιών δράσης τις δεκαετίες του ’90 και του 2000. Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε απέφεραν έσοδα άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλον τον κόσμο.

Ο Γουίλις έγινε αρχικά γνωστός από τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια» όπου συμπρωταγωνιστούσε με τη Σίμπιλ Σέπαρντ.

Η ταινία δράσης «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» (Die Hard) και ο ρόλος του ανίκητου Τζον Μακλέιν, το 1988, τον έκανε σταρ. Ακολούθησαν πολλές ταινίες δράσης, επιστημονικής φαντασίας και θρίλερ, όπως «Οι δώδεκα πίθηκοι», «Το πέμπτο στοιχείο», το «Pulp Fiction» η «Έκτη Αίσθηση». Γύρισε συνολικά άλλες τέσσερις ταινίες στη σειρά Die Hard, χωρίς όμως την ίδια επιτυχία. Δεν δίστασε, τα τελευταία χρόνια, να αυτοσαρκαστεί σε ταινίες όπως «Οι Αναλώσιμοι» και «Ο μαφιόζος της διπλανής πόρτας».

Στη σαραντάχρονη καριέρα του τιμήθηκε με μία Χρυσή Σφαίρα και δύο βραβεία Έμι.

Μπραντ Πιτ

O Μπραντ Πιτ μίλησε τον περασμένο Ιούλιο, πρώτη φορά ανοιχτά για τη μάχη του με την «προσωπαγνωσία» ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή «τύφλωση του προσώπου», μια σπάνια πάθηση που δεν του επιτρέπει να αναγνωρίσει ή να θυμάται... πρόσωπα.

Όπως μάλιστα εξομολογήθηκε ο 58χρονος σταρ του Χόλιγουντ, αυτός είναι και ο λόγος που έχει χάσει πολλούς ανθρώπους από τη ζωή του.

Πολλοί άνθρωποι με τη συγκεκριμένη πάθηση δεν μπορούν καν να αναγνωρίσουν μέλη της οικογένειάς τους, συντρόφους ή φίλους και μάλιστα προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με το να θυμούνται τον τρόπο που περπατούν ή το χτένισμα, τη φωνή ή τα ρούχα τους.

«Κανείς δεν με πιστεύει! Θέλω να γνωρίσω ένα άλλο άτομο με προσωπαγνωσία», ανέφερε ο Μπραντ Πιτ στο περιοδικό GQ. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι με μισούν επειδή πιστεύουν ότι δεν τους σέβομαι», είχε μάλιστα εξομολογηθεί για τη μάχη του με την πάθηση το 2013, μιλώντας στο Esquire.

Σέλμα Μπλερ

Τον Οκτώβριο του 2018 με μία δημόσια εξομολόγηση στο Instagram, η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ αποκάλυψε ότι πάσχει από πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η ηθοποιός των ταινιών «Cruel Intentions», «Legally Blonde» και «The Sweetest Thing» εμφανίστηκε στην 91η τελετή των Όσκαρ με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα στην ισορροπία, το μυικό σύστημα και την όραση.

Η 46χρονη ηθοποιός, που πρωταγωνιστούσε μέχρι πρόσφατα στη σειρά του Fox «American Crime Story» αντιμετωπίζει με θάρρος την κατάστασή της και δίνει μαθήματα ζωής. Η Σέλμα Μπλερ έδωσε συνέντευξη στη Ρόμπιν Ρόμπερτς και στην εκπομπή του ABC «Good Morning America», η οποία μεταδόθηκε την Τρίτη. Η ομιλία της έχει προβλήματα, καθώς λόγω της αυτοάνοσης ασθένειάς της έχει πάθει σπασμωδική δυσφωνία.

Η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε τη διάγνωση: «Έβαλα τα κλάματα. Αλλά δεν ήταν δάκρυα πανικού. Ήταν τα δάκρυα της επίγνωσης ότι τώρα πρέπει να παραδοθώ σε ένα σώμα του οποίου δεν έχω τον έλεγχο κι αυτό ήταν ένα είδος ανακούφισης...».

Τα πρώτα σημάδια της ασθένειας παρουσιάστηκαν την περίοδο που γέννησε τον γιο της, αλλά δεν είχε καταλάβει τι της συνέβαινε: «Από τότε που γεννήθηκε ο γιος μου άρχισε η ασθένεια και δεν το ήξερα. Έκανα τα πάντα να φαίνομαι νορμάλ. Έπαιρνα φάρμακα όταν δεν ήμουν με τον γιο μου. Έπινα. Πονούσα. Δεν έπινα συνεχώς αλλά υπήρχαν φορές που δεν άντεχα».

Μετά τη μαγνητική τομογραφία, η Μπλερ αποφάσισε να μιλήσει για το πρόβλημα της υγείας της στον 7χρονο γιο της. «Έχω κάτι που ονομάζεται σκλήρυνση κατά πλάκας» του είπε και το παιδί έτοιμο να βάλει τα κλάματα, ρώτησε τη μητέρα του «θα σε σκοτώσει;». «Κι εγώ είπα "Όχι. Εννοώ, ποτέ δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μας σκοτώνει, Άρθουρ. Αλλά ο γιατρός δεν μου είπε ότι πεθαίνω" και ο μικρός απάντησε "Α, οκ"».

Η Σέλμα Μπλερ δυσκολεύτηκε να ανακαλύψει τι της συμβαίνει και μάλιστα τη βοήθησε πολύ ο ηθοποιός Μάικλ Τζ. Φοξ, ο οποίος το 1998 - σε ηλικία μόλις 37 ετών - δημοσιοποίησε ότι πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον. «Συζητάμε. Με βοηθά. Μου δίνει ελπίδα» είπε η Μπλερ.

Τζάστιν Μπίμπερ

O Τζάστιν Μπίμπερ έγινε σούπερ σταρ, απέκτησε δόξα και χρήματα και χαρακτηρίστηκε «μουσικό φαινόμενο». Έκανε τις προσωπικές του επαναστάσεις, εθίστηκε σε ουσίες και έκανε μια ζωή στα άκρα που δεν ταίριαζε στο ευγενικό παρουσιαστικό του. Και όλα αυτά πριν καν ενηλικιωθεί.

Εκείνα τα χρόνια, όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί, ένιωθε ανίκητος. Το ίδιο ανίκητος αισθάνεται και σήμερα, στα 28 του, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πλέον, η πίστη του στον θεό είναι πάνω απ’ όλα. «Θέλω να με αγαπούν γιατί είμαι ένας καλός άνθρωπος» θα πει, αποδεικνύοντας πως έχει περάσει σε μια φάση ωριμότητας.

Ο 28χρονος τραγουδιστής τον περασμένο Ιούνιο μοιράστηκε την είδηση ​​ότι έχει το σύνδρομο Ramsay Hunt, το οποίο προκαλείται από έναν ιό στο νεύρο του προσώπου που οδηγεί σε παράλυση, σύμφωνα με το NHS. Λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς θα αναρρώσουν πλήρως, λέει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Έδειξε μάλιστα στην κάμερα πως δεν μπορεί να ανοιγοκλείσει το δεξί του μάτι όπως και να κουνήσει τη δεξιά πλευρά του προσώπου.

Σελένα Γκόμεζ

Την ουλή που έχει στο σώμα της από τη μεταμόσχευση νεφρού στην οποία υπεβλήθη δείχνει η Σελένα Γκόμεζ σε μια φωτογραφία της που πόσταρε στο Instagram. Η 28χρονη ποπ σταρ έκανε μεταμόσχευση νεφρού το καλοκαίρι του 2017 λόγω της χρόνιας μάχης που δίνει με τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ένα αρκετά σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα.

Το νεφρό που τόσο είχε ανάγκη της «έδωσε» η κολλητή φίλη της, Φράνσια Ραΐσα, η οποία έσωσε τη ζωή της τραγουδίστριας. Από τότε τα δύο κορίτσια είναι αχώριστα και αντιμετωπίζουν μαζί τις δυσκολίες που δημιουργεί η ασθένεια της Σελίνα.

Η Σελένα εμφανίστηκε μετά από μεγάλη απουσία στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία του 2019 και συγκίνησε με την ερμηνεία του «Lose you to love me».

Έκτοτε είναι και πάλι ενεργή στη μουσική βιομηχανία αλλά δεν σταματάει να μιλάει για την ασθένειά της βοηθώντας ανθρώπους με παρόμοια προβλήματα υγείας.





