Άαρον Κάρτερ: Πνίγηκε στη μπανιέρα από υπερβολική κατανάλωση ναρκωτικών

Ο Αμερικανός ποπ σταρ Άαρον Κάρτερ, πνίγηκε κατά λάθος στην μπανιέρα του λόγω ναρκωτικών που είχε πάρει, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

Ο Κάρτερ, 34 ετών, ο μικρότερος αδελφός του Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνια, στις 5 Νοεμβρίου. Η νεκροτομή αποκάλυψε τώρα ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από πνιγμό λόγω των ηρεμιστικών φαρμάκων που είχε πάρει και των αερίων που είχε εισπνεύσει.

Στο σύστημά του βρέθηκε αλπραζολάμη, που πωλείται συχνά με την επωνυμία Xanax. Ανιχνεύθηκε επίσης το συμπιεσμένο αέριο διφθοροαιθάνιο. Η έκθεση το περιγράφει ως «αέριο που χρησιμοποιείται συνήθως ως προωθητικό σε καθαριστικά με σπρέι αέρα» το οποίο «μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ευφορίας όταν εισπνέεται».

Ο Κάρτερ εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανός όταν η αστυνομία επισκέφτηκε το σπίτι του τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Νοεμβρίου, αναφέρει το Associated Press. Τον έλεγξαν αφού εθεάθη με εισπνεόμενο σε ζωντανό βίντεο του Instagram, σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας που περιλαμβάνεται στα ευρήματα της νεκροψίας.

Ο Κάρτερ είχε ζητήσει από τους αξιωματικούς να φύγουν. Αργότερα την ίδια μέρα έχασε ένα ραντεβού με έναν σύμβουλο ναρκωτικών, ανέφερε η έκθεση της αστυνομίας. Την επόμενη μέρα μια οικονόμος επισκέφτηκε το σπίτι του Κάρτερ για να του προσφέρει καφέ. Όταν δεν ανταποκρίθηκε, μπήκε και τον βρήκε ξαπλωμένο χωρίς να ανταποκρίνεται σε μια μπανιέρα τύπου τζακούζι με τις βρύσες να τρέχουν ακόμα.

Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του στο σημείο. Οι ανακριτές βρήκαν μπουκάλια συνταγών και ηλεκτρονικά ψεκαστήρια που είχε χρησιμοποιήσει για να εισπνεύσει. Ο Kάρτερ ξεκίνησε την καριέρα του ανοίγοντας τις συναυλίες για το συγκρότημα Backstreet Boys σε μια σειρά από περιοδείες και συναυλίες. Στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90 πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα από τα τέσσερα άλμπουμ του, το πρώτο από τα οποία ήταν όταν ήταν μόλις εννέα ετών.

Το δεύτερο άλμπουμ του, Aaron's Party (Come Get It), κυκλοφόρησε το 2000 και έγινε τριπλά πλατινένιο. Μετά το άλμπουμ υποστήριξε την Britney Spears στην περιοδεία Oops!... I Did It Again. Καθώς μεγάλωνε, ο Κάρτερ μεταπήδησε στη ραπ και εμφανίστηκε επίσης σε μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ και στην τηλεοπτική εκπομπή Dancing With The Stars.

Έδωσε αρκετές μάχες, κάνοντας check-in για αποκατάσταση αρκετές φορές και κατέθεσε αίτηση πτώχευσης το 2013 για χρέη εκατομμυρίων δολαρίων, πολλά από τα οποία σχετίζονται με φόρους. Είχε επίσης πολλές συγκρούσεις με τις αρχές για κατοχή ναρκωτικών και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο γιος του Κάρτερ, Πρινς γεννήθηκε το 2021 και, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, πήγε σε κλινική αποτοξίνωσης πέρυσι σε μια προσπάθεια να κερδίσει την επιμέλειά του. Πολλοί απέτισαν φόρο τιμής στον Carter μετά τον θάνατό του, συμπεριλαμβανομένων των Paris Hilton, Tyler Hilton και Hilary Duff, και των συγκροτημάτων New Kids on the Block και *NSYNC.