Linda Lewis: Πέθανε η διάσημη Βρετανή τραγουδίστρια σε ηλικία 72 ετών

Έφυγε από τη ζωή η διάσημη Βρετανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Λίντα Λιούις (Linda Lewis), σε ηλικία 72 ετών.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της το βράδυ της Τετάρτης, με την αδελφή της Dee Lewis Clay να μοιράζεται την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με τη μεγαλύτερη θλίψη και λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ότι η αγαπημένη μας όμορφη αδελφή Linda Lewis απεβίωσε σήμερα ειρηνικά στο σπίτι της. Η οικογένεια ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή και να μας επιτρέψετε να θρηνήσουμε αυτή τη σπαρακτική στιγμή», έγραψε.

Η Lewis, γνωστή για τη φωνητική της έκταση των πέντε οκτάβων, γνώρισε τόσο σόλο επιτυχία στη δεκαετία του 1970 όσο και μια μακρά καριέρα παρέχοντας δεύτερα φωνητικά σε καλλιτέχνες όπως ο David Bowie και ο Rod Stewart.

Γεννημένη ως Linda Ann Fredericks στο West Ham το 1950, η Lewis παρακολούθησε σχολή θεάτρου και ασχολήθηκε με την υποκριτική, ενώ εμφανίστηκε ως θαυμάστρια που ούρλιαζε στην πρώτη ταινία των Beatles A Hard Day's Night το 1964. Όταν υπέγραψε συμβόλαιο με την Polydor, υιοθέτησε το Lewis ως επώνυμό της προς τιμήν της τραγουδίστριας Barbara Lewis. Οι αδελφές της, Dee Lewis και Shirley Lewis, επίσης τραγουδίστριες, και η μητέρα τους θα χρησιμοποιούσαν αργότερα επίσης το επώνυμο.

Αυτοδίδακτη κιθαρίστρια και πληκτράς, εμφανίστηκε στο πρώτο φεστιβάλ Glastonbury το 1970 και είχε τέσσερις επιτυχίες στο top-40 κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας - η πρώτη ήρθε με το Rock-a-Doodle-Doo που έφτασε στο Νο 15 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1973.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήρθε με το It's In His Kiss - μια διασκευή ενός τραγουδιού του 1963 που αργότερα έγινε διάσημο από τη Cher ως The Shoop Shoop Song.

Παντρεύτηκε τον συνάδελφο μουσικό Jim Cregan το 1977, αλλά χώρισαν τρία χρόνια αργότερα.

