Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας κάνει δωρεά για να σώσει το σπίτι της κόρης του Σαίξπηρ

Η οργάνωση που μεριμνά για τις ιστορικές τοποθεσίες που συνδέονται με τον Σαίξπηρ στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον έλαβε δωρεά ενός εκατομμυρίου αγγλικών λιρών από τον βραβευμένο με Olivier Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα Κεν Λούντβιχ.

Η οργάνωση Shakespeare Birthplace Trust (SBT), η κορυφαία στον κόσμο για την προώθηση των έργων και της ζωής του Άγγλου ποιητή και θεατρικού συγγραφέα μπορεί τώρα να καλύψει το κόστος για σημαντικές εργασίες συντήρησης στο Hall's Croft, το σπίτι της κόρης του Σαίξπηρ, Σουζάνα και του γιατρού συζύγου της, Τζον Χολ, ο οποίος πιστεύεται ότι συμβούλευε τον πεθερό του για ιατρικά θέματα.

Είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική δωρεά στην 177χρονη ιστορία του, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Ο Λούντβιχ, ο οποίος έχει πάθος για τον Σαίξπηρ δήλωσε στον Guardian ότι, ενώ βρισκόταν σε μια επίσκεψη στο Στράτφορντ, αισθάνθηκε ότι έπρεπε να βοηθήσει αφού άκουσε τα δεινά του κτιρίου ενώ τον ξεναγούσε η Σάρλοτ Σκοτ μία από τις διευθύντριες του SBT. «"Πώς μπορούμε να σώσουμε τον σπίτι γιατί κυριολεκτικά καταρρέει;"» ήταν το ερώτημα που έθεσε η Σκοτ. Απάντησα: «Πόσο θα κόστιζε να το σώσω;». Και είπα απλώς: "Θα το κάνω"» ανέφερε ο θεατρικός συγγραφέας.

Το Hall’s Croft, ένα από τα τελευταία ολοκληρωμένα δείγματα Ιακωβιανής αρχιτεκτονικής, χρονολογείται από το 1613. Χαλύβδινοι δοκοί που τοποθετήθηκαν τον περασμένο αιώνα για τη στήριξη της οροφής βυθίζονται στο έδαφος. Μια επέκταση που προστέθηκε τον 17ο αιώνα απομακρύνεται από το αρχικό κτίσμα, έτσι τα δύο μέρη κλίνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Ο Λούντβιχ έχει γράψει 34 θεατρικά έργα και μιούζικαλ που έχουν παιχτεί σε 30 χώρες. Το πρώτο του έργο, Lend Me a Tenor, κέρδισε δύο βραβεία Tony και χαρακτηρίστηκε από την Washington Post ως «μια από τις κλασικές κωμωδίες του 20ού αιώνα». Η θεατρική διασκευή του έργου της Αγκάθα Κρίστι «Murder on the Orient Express» παρουσιάζεται σε περιοδεία σε 25 πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία από τις 6 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων