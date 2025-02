Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές από την ΕΕ

Associated Press

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αποφάσισε να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς ύψους 25% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, επιτέθηκε στην ΕΕ, λέγοντας ότι «δημιουργήθηκε για να καταστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ειιδικότερα, ο Aμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του πρώτου υπουργικού συμβουλίου μετά την εκλογή του, ότι «λάβαμε την απόφαση και θα την ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Θα είναι 25 τοις εκατό».

Πρόκειται για το ύψος δασμών το οποίο αναμένεται να επιβληθεί από τις αρχές Απριλίου επίσης στα καναδικά και μεξικανικά προϊόντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι εισφορές θα εφαρμοστούν «γενικά», αν και ανέφερε συγκεκριμένα ότι θα στοχεύουν τον τομέα των αυτοκινήτων.

Στο υπουργικό συμβούλιο συμμετείχε και ο σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, Ίλον Μασκ.

«Η Ευρώπη, όχι οι ΗΠΑ, πρέπει να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι, όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός σχεδίου διευθέτησης της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

«Δεν θα παράσχω εγώ εγγυήσεις ασφαλείας…», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του στον Λευκό Οίκο. «Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη να το πράξει γιατί, ξέρετε, η Ευρώπη είναι ο άμεσος γείτονάς τους, ωστόσο εμείς θα διασφαλίσουμε ότι όλα πάνε καλά».

Τραμπ: «Ο Ζελένσκι θα υπογράψει πολύ μεγάλη συμφωνία την Παρασκευή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ανακοίνωσε πως ΗΠΑ και Ουκρανία θα υπογράψουν συμφωνία επισήμως για τα ορυκτά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναμένεται την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το BBC ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως «πρόκειται να υπογράψουμε μια συμφωνία, η οποία πρόκειται να είναι πολύ μεγάλη».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «τα πάμε πολύ καλά με τη Ρωσία» και επαίνεσε την ομάδα του για την «καταπληκτική δουλειά» που κάνει σε αυτό το μέτωπο.

«Θα πάρουμε πολλά χρήματα στο μέλλον»

Ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είχαν βρεθεί σε «πολύ κακή θέση» από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως μεταφέρει η ίδια πηγή.

«Αλλά καταφέραμε να κάνουμε μια συμφωνία όπου θα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας και θα πάρουμε πολλά χρήματα στο μέλλον», λέει.

Ο Τραμπ τονίζει ακόμη πως οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δεν θα έπρεπε να πληρώνουν τον λογαριασμό για την Ουκρανία «σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι πληρώνουν οι Ευρωπαίοι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει επίσης να εννοηθεί ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι κοντά, λέγοντας: «Θα κάνουμε μια συμφωνία με τη Ρωσία και την Ουκρανία για να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους».

Τέλος, το χαρακτήρισε πολύ σημαντικό επίτευγμα και ανέφερε στους δημοσιογράφους που παραβρέθηκαν στην αίθουσα ότι η ομάδα του θα τους ενημερώνει για την πρόοδο.

Αυτή είναι η συμφωνία Τραμπ - Ζελένσκι για τον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας

Ο ενημερωτικός ιστότοπος Kyiv Independent απέκτησε από πηγή εντός της ουκρανικής κυβέρνησης το πλήρες κείμενο της συμφωνίας για τα ορυκτά μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας και το δημοσιεύει χωρίς καμία αλλαγή.

Ειδικότερα, η συμφωνία αυτή υπεγράφη μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον στις 25 Φεβρουαρίου θεσπίζει όρους και προϋποθέσεις για ένα Επενδυτικό Ταμείο Ανασυγκρότησης για την εμβάθυνση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ουκρανίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι συνομιλίες για τη συμφωνία προκάλεσαν εντάσεις ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο, οι ΗΠΑ κατέθεσαν τρεις προτάσεις, με τις δύο πρώτες να απορρίπτονται από την Ουκρανία, καθώς δεν περιλάμβαναν εγγυήσεις ασφαλείας, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις από την Ουάσινγκτον.

Ο Ζελένσκι φαίνεται πως θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον τις ερχόμενες εβδομάδες για την τελετή υπογραφής, η οποία, σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε δηλώσεις του στο Suspilne στις 26 Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η συμφωνία «αξιολογείται θετικά από τους κυβερνητικούς μας αξιωματούχους», σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν περιλαμβάνει ακόμα εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Το σημαντικό είναι ότι η συμφωνία χρησιμοποιεί τον όρο «εταίροι» και ότι το ταμείο αυτό είναι κοινό, ουκρανοαμερικανικό, και όχι αποκλειστικά αμερικανικό», τόνισε.

Τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας

Τα κρίσιμα ορυκτά είναι τα μέταλλα και άλλες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, αλλά και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και όπλα.

Η βιασύνη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κατάρρευσης και την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα έχει εκτοξεύσει το ενδιαφέρον για ορυκτά που αποτελούν το κλειδί για την καθαρή ενέργεια όπως το κοβάλτιο, ο χαλκός, το λίθιο και το νικέλιο, τα οποία είναι χρήσιμα για την ηλεκτροδότηση των μεταφορών και την κατασκευή ανεμογεννητριών. Τα ίδια ορυκτά και άλλα χρησιμοποιούνται επίσης για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων, κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και όπλων όπως τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, με αποτέλεσμα να έχουν μεγάλη ζήτηση.

Καθώς η παγκόσμια οικονομία και η τεχνολογία μεταμορφώνονται, η αξία των κρίσιμων ορυκτών έχει εκτιναχθεί στα ύψη και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός για την πρόσβαση σε αυτά αυξάνεται. Το 2023, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτίμησε ότι η αγορά για ορυκτά είχε φτάσει τα 385 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, διπλάσια της αξίας της πέντε χρόνια νωρίτερα. Και εάν οι χώρες εφαρμόσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους για καθαρή ενέργεια και το κλίμα, η ζήτηση αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030 και να τριπλασιαστεί έως το 2040, αναφέρει ο οργανισμός.

Ποια ορυκτά θεωρούνται κρίσιμα;

Ο όρος κρίσιμα ορυκτά δεν είναι επιστημονικός όρος τόσο πολύ όσο πολιτικός και διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς καταλόγους κρίσιμων ορυκτών ανάλογα με τους εγχώριους και γεωπολιτικούς στόχους τους.

Το 2022, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) δημοσίευσε μια λίστα με 50 ορυκτά, από το αλουμίνιο έως το ζιρκόνιο, τα οποία θεωρούσε ότι «παίζουν σημαντικό ρόλο στην εθνική μας ασφάλεια, οικονομία, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποδομές».

Αξιοσημείωτα ορυκτά είναι το αρσενικό, για ημιαγωγούς. Το βηρύλλιο, που χρησιμοποιείται κυρίως στην αεροδιαστημική και την αμυντική βιομηχανία. Το Κοβάλτιο, το λίθιο και ο γραφίτης που είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή μπαταριών. Το ίνδιο, που κάνει τις οθόνες να ανταποκρίνονται στο άγγιγμα του δακτύλου. Και το τελλούριο, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Ο νόμος για την ενέργεια των ΗΠΑ ορίζει ότι ο κατάλογος πρέπει να ενημερώνεται κάθε τρία χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι φέτος θα είναι υπό αναθεώρηση και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια ορυκτά θα εμφανίζονται ή θα εξαφανίζονται δεδομένου του νέου πολιτικού περιβάλλοντος στη χώρα.

