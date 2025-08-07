Η OpenAI αποκαλύπτει το GPT-5: «Η ταχύτερη και πιο ανθρώπινη τεχνητή νοημοσύνη»

«Το GPT-5 είναι μια σημαντική αναβάθμιση, ένα σημαντικό βήμα προς την AGI» - «Το νέο μοντέλο είναι ανώτερο από κάθε άποψη»

Η OpenAI αποκαλύπτει το GPT-5: «Η ταχύτερη και πιο ανθρώπινη τεχνητή νοημοσύνη»
Η OpenAI παρουσίασε το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το GPT-5, που είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, ακόμα και σε εκείνους χωρίς συνδρομή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, χαρακτηρίζει την κυκλοφορία του GPT-5 ως «σημαντικό βήμα προς την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ανθρώπινο επίπεδο» (AGI).

Η OpenAI είχε από την αρχή ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που να μιμείται τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες. Το νέο μοντέλο, σύμφωνα με τον Άλτμαν, φέρνει βελτιώσεις σε όλους τους τομείς: συλλογισμός, γραφή, ανάπτυξη λογισμικού και πολλά άλλα.

Εντυπωσιακό, όμως, είναι το γεγονός ότι το GPT-5 επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν λογισμικό και εφαρμογές απλά δίνοντας φυσικές εντολές στη γλώσσα τους, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητου προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο Yann Dubois, ερευνητής της OpenAI, απέδειξε τη δύναμη του GPT-5 ζητώντας του να δημιουργήσει μια διαδικτυακή εφαρμογή για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας. Το μοντέλο ανταποκρίθηκε άμεσα, παράγοντας ένα πλήρως λειτουργικό παιχνίδι με φωνητική ανατροφοδότηση, το οποίο θα απαιτούσε ώρες δουλειάς από έναν προγραμματιστή. Το GPT-5 ολοκλήρωσε το έργο μέσα σε λίγα λεπτά.

Το GPT-5 δεν είναι μόνο εξαιρετικά ισχυρό, αλλά και ταχύτατο. Όπως εξήγησε ο Άλτμαν, η ομάδα του έκανε ιδιαίτερη προσπάθεια να βελτιώσει την ταχύτητα επεξεργασίας, ώστε το μοντέλο να μπορεί να απαντά γρήγορα και ακριβώς. «Δεν φαίνεται καν ότι το σκέφτεται, αλλά μετά δίνει μια φανταστική απάντηση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νικ Τέρλεϊ, επικεφαλής του ChatGPT, προσέθεσε ότι το GPT-5 είναι το πιο ακριβές μοντέλο που έχουν δημιουργήσει ποτέ, ξεπερνώντας το GPT-4 Turbo. Το νέο μοντέλο προσφέρει πιο ακριβείς και χρήσιμες απαντήσεις σε κάθε τομέα, από τα μαθηματικά μέχρι τις φυσικές επιστήμες και την συγγραφή.

Αυτό που ξεχωρίζει το GPT-5 είναι η ικανότητά του να αλληλεπιδρά με τον χρήστη με έναν πιο φυσικό και ανθρώπινο τρόπο. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συνείδηση, η OpenAI εστιάζει στο να κάνει το GPT-5 όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο και αλληλεπιδραστικό.

Ο Νικ Τέρλεϊ σημείωσε ότι το μοντέλο είναι σε θέση να δημιουργεί περιβάλλοντα χρήστη υψηλής ποιότητας και να γράφει κώδικα με εκλεπτυσμένη αίσθηση του γούστου, κάτι που το καθιστά πιο «ανθρώπινο» στην αλληλεπίδρασή του με τους χρήστες.

Ωστόσο, υπάρχουν και αρνητικές πλευρές αυτής της «ανθρώπινης» διάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Χρησιμοποιώντας το GPT-5, κάποιοι χρήστες έχουν αναφέρει αυξημένο ψυχικό άγχος ή συναισθηματική δυσφορία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ενισχύει υπαρξιακές πεποιθήσεις.

Προβληματισμοί για την ασφάλεια και ηθική

Μια πιο υπεύθυνη και ηθική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση της ασφάλειας των μοντέλων που διατίθενται στο κοινό. Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έχει εργαστεί εκτενώς στην «πρόληψη της κατάχρησης» μέσω του GPT-5 .

Ο Αλεξ Μπόιτελ, επικεφαλής της ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης στην OpenAI, δήλωσε ότι με το GPT-5, το μοντέλο προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο, παραμένοντας παράλληλα εντός των ορίων ασφαλείας.

Ο Σαμ Άλτμαν τονίζει ότι οι δυνατότητες του GPT-5 ανοίγουν τον δρόμο για μια «κοινή ευημερία», δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους, ακόμη και σε εκείνους χωρίς τεχνικές γνώσεις, να δημιουργούν έργα που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση.

Παρά τις ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας, ο Άλτμαν είναι αισιόδοξος ότι οι νέες δυνατότητες θα ωφελήσουν τους ανθρώπους μακροπρόθεσμα, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

«Στο παρελθόν, ακολουθούσαμε μια δυαδική προσέγγιση: Εάν η προτροπή ήταν ασφαλής, το μοντέλο ανταποκρινόταν. Εάν ήταν επικίνδυνη, το μοντέλο απορρίπτονταν», εξηγεί ο Alex Beutel, επικεφαλής της έρευνας για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

«Αυτό έχει λειτουργήσει, αλλά παρουσιάζει προκλήσεις: υπάρχουν διφορούμενα διατυπωμένα αιτήματα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος ρωτήσει: "Πόση ενέργεια χρειάζεται για να αναφλεγεί αυτό το υλικό;", θα μπορούσε να είναι μια κακόβουλη προσπάθεια παράκαμψης των προστασιών ή θα μπορούσε να είναι ένας φοιτητής που σπουδάζει φυσική».

Ο Μπόιτελ και η ομάδα του, εν ολίγοις, αντιμετωπίζουν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Την πρόκληση που τελικά καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί ένα μοντέλο . Τι πρέπει να παράγει. Τι πρέπει να αποφεύγει.

«Με το GPT-5, ακολουθούμε μια διαφορετική προσέγγιση: ασφαλείς απαντήσεις», λέει ο Beutel. «Το μοντέλο προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο, παραμένοντας παράλληλα εντός των ορίων ασφαλείας.

Σε ασαφείς περιπτώσεις, το μοντέλο προσφέρει μόνο μερικές απαντήσεις, συχνά βασιζόμενο σε γενικές πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν βλάβη. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια πολύ πιο σταθερή βάση για την ασφάλεια, ειδικά για ασαφείς καταστάσεις».

Ένα βήμα προς την AGI

Πριν φύγει, όταν ρωτήθηκε αν το GPT-5 μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί ένα βήμα προς την τεχνητή γενική νοημοσύνη, ο Άλτμαν δίνει μια εκπληκτική απάντηση: «Μισώ κάπως τον όρο AGI σε αυτό το σημείο», λέει.

«Όλοι τον χρησιμοποιούν λίγο διαφορετικά στις μέρες μας».

Στη συνέχεια προσθέτει:

«Το GPT-5 αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς πραγματικά ικανά μοντέλα. Είναι σαφώς ένα σύστημα με γενική νοημοσύνη, αν και -σύμφωνα με τον ορισμό που πολλοί από εμάς δίνουμε στην AGI- εξακολουθούν να λείπουν θεμελιώδη στοιχεία. Ένα από αυτά, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι δεν είναι ένα μοντέλο που μαθαίνει συνεχώς καθώς χρησιμοποιείται: δεν αφομοιώνει νέες πληροφορίες ή εμπειρίες σε πραγματικό χρόνο. Κατά την άποψή μου, αυτή η δυνατότητα είναι ένα ουσιαστικό συστατικό της AGI. Αλλά το επίπεδο νοημοσύνης και δυνατοτήτων που επιτυγχάνεται από το GPT-5 σηματοδοτεί ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός.

Αν μπορούσα να γυρίσω πέντε χρόνια πίσω, πριν από την κυκλοφορία του GPT-3, και να πω στον εαυτό μου ότι θα βρισκόμασταν σε αυτό το σημείο σήμερα, θα το θεωρούσα μια εξαιρετική επιτάχυνση προς κάτι πολύ κοντά στην AGI».

Η OpenAI φαίνεται να είναι στο κατώφλι ενός νέου σταδίου στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

