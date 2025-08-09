Ισπανία: Φωτιά στο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας στη νότια Ισπανία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το οποίο επισκέφτηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι το 2024, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο επί του παρόντος αλλά δεν έχει σβήσει», ανέφεραν οι πυροσβέστες.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πορτοκαλί φλόγες και καπνό να βγαίνει από τα ψηλά τείχη του μνημείου.

Se me rompe el alma viendo a la Mezquita-Catedral de mi Córdoba arder. ¿Cómo ha podido pasar esto? pic.twitter.com/E1fv5rpBBX

— Emilio MM (@Emilio_M_M) August 8, 2025



Σύμφωνα με την εφημερίδα ABC, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα μηχάνημα καθαρισμού που έπιασε φωτιά γύρω στις 21:00 τοπική ώρα.

Το τζαμί και καθεδρικός ναός της Κόρδοβας είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα που οικοδομήθηκε από τους Ομεϋάδες εμίρηδες και χαλίφηδες μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα.

Η κατασκευή του άρχισε τον 8ο αιώνα υπό το εμιράτο του Αμπντεραμάν Α΄πάνω στη θέση ενός χριστιανικού ναού, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων που ακολούθησαν.

Μετά την χριστιανική ανακατάκτηση το 1236, καθαγιάστηκε ως καθεδρικός ναός και προστέθηκαν καθολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως ένα τεράστιο κεντρικό παρεκκλήσι τον 16ο αιώνα.