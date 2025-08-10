«Κανείς δεν παλεύει μόνος»: Ολόκληρη οικογένεια ξυρίζει το κεφάλι για να στηρίξει γυναίκα με καρκίνο

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ημέρες έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους. Με τίτλο «No One Fights Alone» (Κανείς δεν παλεύει μόνος), το βίντεο καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή όπου μια οικογένεια επιλέγει να σταθεί δίπλα στη -γυναίκα, σύζυγο, μητέρα, αδελφή– η οποία δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

Δείτε το βίντεο:

NO ONE FIGHTS ALONE: Entire family shave their hair to support woman's fight against cancer. pic.twitter.com/NipAkL3eT9 — GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) August 9, 2025

Το βίντεο συνοδεύεται από τη φράση «No One Fights Alone», μια υπενθύμιση ότι η δύναμη βρίσκεται συχνά στην ενότητα και πως η ψυχική υποστήριξη είναι εξίσου σημαντική με την ιατρική φροντίδα.