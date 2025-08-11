Πιλότος της EasyJet τέθηκε σε διαθεσιμότητα: Μέθυσε και έτρεχε γυμνός σε πολυτελές ξενοδοχείο

Πιλότος της EasyJet τέθηκε σε διαθεσιμότητα, αφού ήπιε τόσο ποτό που κατέληξε να κυκλοφορεί γυμνός στους χώρους του ξενοδοχείου.

«Ήταν μια απίστευτα αντιεπαγγελματική συμπεριφορά», δήλωσε ανώνυμη πηγή στη Sun, περιγράφοντας το ξέσπασμα του πιλότου: «Ήταν το αποκορύφωμα της ανοησίας. Η καριέρα του στην EasyJet θεωρείται τελειωμένη».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Αυγούστου, λίγο μετά την πτήση του πιλότου που μετέφερε παραθεριστές από το Ηνωμένο Βασίλειο στο ειδυλλιακό νησιωτικό κράτος Cape Verde, στη Δυτική Αφρική. Μετά την άφιξή του, φέρεται να ξεκίνησε έναν «μαραθώνιο» κατανάλωσης ποτού στο πεντάστερο Melia Dunas Beach Resort & Spa, όμως το ξέφρενο βράδυ του σύντομα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Το Cape Verde, στη Δυτική Αφρική unsplah

Περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου, έντρομοι πελάτες τον είδαν να βγάζει τα ρούχα του και να περιφέρεται γυμνός στη ρεσεψιόν, προτού συνεχίσει την «περιήγησή» του στο γυμναστήριο και το σπα. «Δεν φορούσε τίποτα και μύριζε έντονα αλκοόλ», ανέφερε άλλος ανώνυμος εργαζόμενος της αεροπορικής εταιρείας.

Η αντίδραση της EasyJet

Ο πιλότος όπως ήταν προγραμματισμένο θα εκτελούσε το δρομολόγιο επιστροφής προς το Γκάτγουικ του Λονδίνου, απόστασης 2.332 ναυτικών μιλίων, το απόγευμα της 6ης Αυγούστου. Ωστόσο, παρευρισκόμενοι τον αναγνώρισαν και ειδοποίησαν αμέσως την EasyJet, η οποία τον απομάκρυνε από την πτήση και όρισε αντικαταστάτη. «Μόλις ενημερωθήκαμε, ο πιλότος τέθηκε άμεσα εκτός υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της EasyJet». Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η ίδια πηγή συμφώνησε με την απόφαση, σχολιάζοντας: «Όποιος τον έβλεπε να κυκλοφορεί γυμνός τα ξημερώματα, την παραμονή πτήσης, δεν θα ήθελε ποτέ να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με αυτόν στο πιλοτήριο», πρόσθεσε. «Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά το επίπεδο ανευθυνότητας που επέδειξε αυτός ο κυβερνήτης ξεπερνά κάθε φαντασία».