Ibiza Final Boss: O τύπος που έγινε διάσημος σε 24 ώρες και τώρα βγάζει 40.000 λίρες την ημέρα

Ονομάζεται Jack Kay, είναι από το Νιούκαστλ και μέχρι πρόσφατα ήταν ένας ακόμη νεαρός σε διακοπές στην Ίμπιζα. Σήμερα, ολόκληρο το διαδίκτυο τον γνωρίζει ως Ibiza Final Boss και η έκρηξη στη δημοσιότητα ήταν απρόσμενη.

Από ένα απλό video που έγινε viral, ο Jack έχει ήδη επιστρέψει στην Ίμπιζα με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ οι εμφανίσεις του σε clubs και εκδηλώσεις του υπόσχονται έσοδα που φτάνουν ή και ξεπερνούν τις 40.000 λίρες την ημέρα! Το ερώτημα, όμως, είναι τι συμβαίνει όταν βρίσκεσαι στο επίκεντρο της ψηφιακής προσοχής, κυριολεκτικά μέσα σε λίγες ώρες. Πώς διαχειρίζεσαι μια τέτοια καταιγίδα δημοσιότητας;

