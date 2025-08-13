Μπέλα Χαντίντ: Λανσάρει το νέο της άρωμα φορώντας ένα ημιδιαφανές σάλι χωρίς εσώρουχο - Εικόνες

Την κυκλοφορία του νέου της αρώματος ανακοίνωσε, μέσως ανάρτησής της στα social media η Μπέλα Χαντίντ την Τρίτη 12 Αυγούστου.

Το 28χρονο μοντέλο παρουσίασε τη νέα της επιχειρηματική κίνηση, φορώντας ένα ημιδιαφανές κοντό σάλι χωρίς σουτιέν, μία εμφάνιση που από αρκετούς ακολούθους της χαρακτηρίστηκε «προκλητική».

Η Χαντίντ συνδύασε το χρυσό τοπ με ένα χαμηλόμεσο παντελόνι που αναδείκνυε την καλογυμνασμένη κουλιά της, ενώ πόζαρε με το λαμπερό της χαμόγελο, που «μαρτυρούσε» την απόλυτη ευτυχία της στιγμής, καθώς παρουσίαζε το νέο στολίδι της συλλογής της, το οποίο περιέγραψε ως «ξύλινο, γλυκό, φρουτώδες άρωμα».

01 06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06

«Ευχαριστώ όλους που μου δώσατε την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου, όχι μόνο στον επιχειρηματικό τομέα, αλλά και στον τομέα της δημιουργικότητας. Εσείς μας κρατάτε σε εγρήγορση ως brand με την αγάπη σας. Είμαι πολύ ευγνώμων», δήλωσε η ίδια.

Η Μπέλα Χαντίντ έχει απομακρυνθεί για λίγο από τις πασαρέλες για να επικεντρωθεί στην καριέρα της στην ιππασία και πρόσφατα συμμετείχε στο πρωτάθλημα Horse Cutting στο Λας Βέγκας.

Ο σύντροφός της, Αντάν Μπανουέλος ήταν παρών στην εκδήλωση και της κρατούσε το χέρι καθώς έβγαιναν από την αρένα δίπλα-δίπλα.

Το ζευγάρι εθεάθη πρώτη φορά μαζί τον Οκτώβριο του 2023, καθώς περπατούσαν στο ιστορικό Fort Worth Stockyards.

Η σχέση τους έγινε επίσημη την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2024, όταν η Χαντίντ δημοσίευσε μια φωτογραφία του Μπανουέλος στο Instagram, αποκαλώντας τον «My Valentine».

Διαβάστε επίσης