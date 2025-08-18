Τραγωδία στη Νιγηρία: Αγνοούνται περισσότεροι από 40 άνθρωποι σε ναυάγιο ποταμόπλοιου

Μεταλλωρύχοι κάνουν κουπί με το κανό τους σε ποτάμι στο Σοκότο της βορειοδυτικής Νιγηρίας, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι αγνοούνται στη βορειοδυτική Νιγηρία έπειτα από ναυάγιο πλοίου που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε ποτάμι της πολιτείας Σοκότο. Το πλοίο μετέφερε περισσότερους από 50 επιβάτες με προορισμό μια τοπική αγορά, όταν βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (NEMA) ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περίπου δέκα άτομα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν αγνοούμενοι.

Επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Σωστικά συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια του ναυαγίου, ωστόσο σύμφωνα με τοπικές πηγές, τα ποτάμια μέσα μεταφοράς στην περιοχή συχνά είναι υπερφορτωμένα και παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Συχνά δυστυχήματα

Τα ναυάγια αυτού του είδους είναι συχνό φαινόμενο στη Νιγηρία, καθώς πολλοί κάτοικοι βασίζονται σε πλωτά μέσα για τη μετακίνησή τους, συχνά χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

