Ιταλία: Ο παγετώνας Βεντίνα λιώνει όλο και περισσότερο λόγω κλιματικής αλλαγής

Ο παγετώνας Βεντίνα στην Ιταλία, ένας από τους μεγαλύτερους στη βόρεια Λομβαρδία, έχει λιώσει τόσο πολύ λόγω της κλιματικής αλλαγής, που οι γεωλόγοι δεν μπορούν πλέον να τον μετρήσουν με τον τρόπο που το έκαναν τα τελευταία 130 χρόνια.

Μετά το φετινό καυτό καλοκαίρι, οι γεωλόγοι ανακάλυψαν ότι οι απλοί πάσσαλοι που χρησιμοποιούνταν ως σημεία αναφοράς για τη μέτρηση της υποχώρησης του παγετώνα κάθε χρόνο είναι πλέον θαμμένοι κάτω από κατολισθήσεις και συντρίμμια, που έχουν καταστήσει το έδαφος πολύ ασταθές για μελλοντικές επιτόπιες επισκέψεις, όπως αναφέρει το Associated Press.

Η Υπηρεσία Παγετώνων της Λομβαρδίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα χρησιμοποιεί πλέον εικόνες από drones και εργαλεία τηλεπισκόπησης για να παρακολουθεί τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση.

Οι γεωλόγοι αναφέρουν ότι ο παγετώνας Βεντίνα έχει ήδη «χάσει» 1,7 χιλιόμετρα σε μήκος από τότε που τοποθετήθηκαν τα πρώτα σημεία μέτρησης στο μπροστινό μέρος του παγετώνα το 1895.

Η τήξη έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, με τον παγετώνα να έχασε 431 μέτρα τα τελευταία 10 χρόνια, σχεδόν τα μισά από αυτά από το 2021, σύμφωνα με την υπηρεσία. Ο παγετώνας αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η επιτάχυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη λιώνει και συρρικνώνει τους παγετώνες της Ευρώπης, προκαλώντας μια σειρά από περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις.

«Ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1980 μπορούσαμε ακόμα να ελπίζουμε ότι θα υπήρχαν κανονικοί κύκλοι (υποχώρησης) ή τουλάχιστον μια περιορισμένη συρρίκνωση, τα τελευταία 40 χρόνια έχει συμβεί κάτι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε ο Andrea Toffaletti, μέλος της Υπηρεσίας Παγετώνων της Λομβαρδίας.

Οι ορεινοί παγετώνες της Ιταλίας, που βρίσκονται στις Άλπεις και στους Δολομίτες στο βορρά και κατά μήκος των κεντρικών Απεννίνων, υποχωρούν εδώ και χρόνια, λόγω της ανεπαρκούς χιονόπτωσης το χειμώνα και της υπερβολικής ζέστης το καλοκαίρι. Οι παγετώνες πάντα λιώνουν λίγο το καλοκαίρι, με τα νερά να τροφοδοτούν τα ορεινά ρέματα και ποτάμια.

Ωστόσο, τα καυτά καλοκαίρια «δεν είναι πλέον σε θέση να εγγυηθούν την επιβίωση του χιονιού του χειμώνα, που διατηρεί τον παγετώνα ανέπαφο», δήλωσε ο Toffaletti.

«Προκειμένου να αναγεννηθεί και να παραμείνει σε ισορροπία, μια συγκεκριμένη ποσότητα χιονιού πρέπει να παραμείνει στην επιφάνεια του παγετώνα στο τέλος του καλοκαιριού. Και αυτό συμβαίνει όλο και λιγότερο», δήλωσε ο Toffaletti.

Σύμφωνα με την υπηρεσία της Λομβαρδίας, οι Άλπεις αποτελούν ένα κλιματικό επίκεντρο, καταγράφοντας διπλάσια αύξηση της θερμοκρασίας από τον παγκόσμιο μέσο όρο σε σχέση με την προ-βιομηχανική εποχή, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί πάνω από 64% του όγκου των παγετώνων των Άλπεων.

Τον Φεβρουάριο, το περιοδικό Nature δημοσίευσε μια μελέτη που έδειξε ότι, οι παγετώνες του κόσμου έχασαν πάγο με ρυθμό περίπου 255 δισεκατομμυρίων τόνων ετησίως από το 2000 έως το 2011, αλλά ότι ο ρυθμός αυτός επιταχύνθηκε σε περίπου 346 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία.

Διαβάστε επίσης