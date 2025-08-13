Βρετανός ερευνητής χάθηκε στην Ανταρκτική πριν από 66 χρόνια - Τα λείψανά του βρέθηκαν σε παγετώνα

Τραγικό επίλογο είχε η εξαφάνιση ενός 25χρονου Βρετανού ερευνητή, ο οποίος χάθηκε πριν από 66 χρόνια και η ανάλυση DNA σε λείψανα που βρέθηκαν σε παγετώνα της Ανταρκτικής επιβεβαίωσε την ταυτότητά του.

Ο νεαρός τυχοδιώκτης Ντένις «Τινκ» Μπελ, ξεκίνησε μια ερευνητική αποστολή στα ανοικτά της Ανταρκτικής Χερσονήσου. Χειριστής ασυρμάτου και μετεωρολόγος, διεξήγαγε έρευνα με έναν συνάδελφο στον Παγετώνα Ecology, μια απομακρυσμένη παγωμένη περιοχή στον Κόλπο Admiralty.

Αλλά η καταστροφή χτύπησε όταν ο Ντένις έπεσε ξαφνικά περίπου 30 μέτρα μέσα στον πάγο και το χιόνι, και οι προσπάθειες να τον ανασύρουν αποδείχθηκαν τραγικά άκαρπες.

Για περισσότερα από 65 χρόνια μετά την καταστροφή, η σορός του Μπελ αγνοούνταν - αλλά μετά από μια νέα αποστολή στην περιοχή, ανακαλύφθηκαν ανάμεσα στους βράχους του παγετώνα που λιώνει, λείψανα κα προσωπικά αντικείμενα του Ντένις.

Ο αδελφός του, Ντέιβιντ, που ζει τώρα στην Αυστραλία, είπε ότι αυτός και η αδελφή του Βάλερι είναι «σοκαρισμένοι και έκπληκτοι» μετά την ανακάλυψη, αλλά που βάζει τέλος στην αγωνία τους.

Τη μοιραία Κυριακή, ο Ντένις και ο συνάδελφός του Τζεφ Στόουκς ανέβηκαν στον παγετώνα Ecology με έλκηθρα που σέρνονταν από χάσκι, τα οποία έδειχναν σημάδια κόπωσης.

Για να τα ενθαρρύνει, ο Ντένις προχώρησε χωρίς τα σκι του και ξαφνικά εξαφανίστηκε, αφήνοντας μια τεράστια τρύπα από την οποία είχε πέσει.

Ο Σερ Βίβιαν Φουξ, πρώην διευθυντής του BAS, περιγράφει την οδυνηρή ιστορία στο βιβλίο του «Of Ice and Men» που εκδόθηκε το 1982.

Γράφει χαρακτηριστικά: «Κοιτάζοντας στα βάθη, ο Στόουκς φώναξε επανειλημμένα και ένιωσε μεγάλη ανακούφιση όταν πήρε απάντηση. Κατεβάζοντας ένα σχοινί σχεδόν εκατό πόδια, είπε στον Μπελ να δεθεί».

«Τα σκυλιά άντεξαν την πίεση και άρχισαν να τραβούν. Τώρα ήταν εύκολο και όλα πήγαιναν καλά. Αλλά ο Μπελ είχε δέσει το σχοινί μέσα από τη ζώνη του αντί να το δέσει γύρω από το σώμα του, ίσως λόγω της γωνίας στην οποία βρισκόταν.»

Ο Σερ Βίβιαν Φουξ συνέχισε: «Καθώς έφτασε στην κορυφή, το σώμα του σφηνώθηκε στο χείλος, η ζώνη έσπασε και έπεσε ξανά κάτω. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε απάντηση στις κλήσεις του Στόουκ».

«Ήταν ένα ιδιαίτερα τραγικό θανατηφόρο περιστατικό που κανείς δεν ένιωθε ότι θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και, ως εκ τούτου, διπλά οδυνηρό.»

Δυστυχώς, οι προσπάθειες του Stokes και δύο άλλων ανδρών να φτάσουν στον Μπελ, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους σε «τρομερές συνθήκες», απέτυχαν και τα λείψανά του δεν βρέθηκαν ποτέ - μέχρι φέτος.

Τον Ιανουάριο του 2025, μια ομάδα ερευνητών από τον Πολωνικό Ανταρκτικό Σταθμό Henryk Arctowski στο νησί King George έτυχε να ερευνά την περιοχή του κόλπου Admiralty όπου εξαφανίστηκε ο Dennis.

Βρήκαν οστά στον πάγο και τους βράχους, τα οποία μεταφέρθηκαν στα Νησιά Φώκλαντ και επέστρεψαν στο Λονδίνο, όπου στάλθηκαν για εξέταση DNA, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον Μπελ.

Βρέθηκαν επίσης περισσότερα από 200 προσωπικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων ραδιοφωνικού εξοπλισμού, ενός φακού, μπαστουνιών του σκι, ενός ρολογιού Erguel, ενός σουηδικού μαχαιριού Mora, μπαστουνιών του σκι και ενός στελέχους σωλήνα από εβονίτη, τα οποία η BAS είναι βέβαιη ότι ανήκαν όλα στον Ντένις.

Δυστυχώς, ο Τζεφ Στόουκς, ο οποίος ήταν με τον «Τινκ» τη στιγμή του θανάτου του, πέθανε πέντε εβδομάδες πριν μάθει ότι είχαν βρεθεί τα λείψανα του Ντένις.

