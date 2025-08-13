Βρετανός ερευνητής χάθηκε στην Ανταρκτική πριν από 66 χρόνια - Τα λείψανά του βρέθηκαν σε παγετώνα

Το λιώσιμο του παγετώνα κατέστησε δυνατή την ανεύρεση της σορού του νεαρού ερευνητή μετά από έξι και πλέον δεκαετίες

Newsbomb

Βρετανός ερευνητής χάθηκε στην Ανταρκτική πριν από 66 χρόνια - Τα λείψανά του βρέθηκαν σε παγετώνα
X/twitter
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό επίλογο είχε η εξαφάνιση ενός 25χρονου Βρετανού ερευνητή, ο οποίος χάθηκε πριν από 66 χρόνια και η ανάλυση DNA σε λείψανα που βρέθηκαν σε παγετώνα της Ανταρκτικής επιβεβαίωσε την ταυτότητά του.

Ο νεαρός τυχοδιώκτης Ντένις «Τινκ» Μπελ, ξεκίνησε μια ερευνητική αποστολή στα ανοικτά της Ανταρκτικής Χερσονήσου. Χειριστής ασυρμάτου και μετεωρολόγος, διεξήγαγε έρευνα με έναν συνάδελφο στον Παγετώνα Ecology, μια απομακρυσμένη παγωμένη περιοχή στον Κόλπο Admiralty.

Αλλά η καταστροφή χτύπησε όταν ο Ντένις έπεσε ξαφνικά περίπου 30 μέτρα μέσα στον πάγο και το χιόνι, και οι προσπάθειες να τον ανασύρουν αποδείχθηκαν τραγικά άκαρπες.

Για περισσότερα από 65 χρόνια μετά την καταστροφή, η σορός του Μπελ αγνοούνταν - αλλά μετά από μια νέα αποστολή στην περιοχή, ανακαλύφθηκαν ανάμεσα στους βράχους του παγετώνα που λιώνει, λείψανα κα προσωπικά αντικείμενα του Ντένις.

Ο αδελφός του, Ντέιβιντ, που ζει τώρα στην Αυστραλία, είπε ότι αυτός και η αδελφή του Βάλερι είναι «σοκαρισμένοι και έκπληκτοι» μετά την ανακάλυψη, αλλά που βάζει τέλος στην αγωνία τους.

Τη μοιραία Κυριακή, ο Ντένις και ο συνάδελφός του Τζεφ Στόουκς ανέβηκαν στον παγετώνα Ecology με έλκηθρα που σέρνονταν από χάσκι, τα οποία έδειχναν σημάδια κόπωσης.

Για να τα ενθαρρύνει, ο Ντένις προχώρησε χωρίς τα σκι του και ξαφνικά εξαφανίστηκε, αφήνοντας μια τεράστια τρύπα από την οποία είχε πέσει.

Ο Σερ Βίβιαν Φουξ, πρώην διευθυντής του BAS, περιγράφει την οδυνηρή ιστορία στο βιβλίο του «Of Ice and Men» που εκδόθηκε το 1982.

Γράφει χαρακτηριστικά: «Κοιτάζοντας στα βάθη, ο Στόουκς φώναξε επανειλημμένα και ένιωσε μεγάλη ανακούφιση όταν πήρε απάντηση. Κατεβάζοντας ένα σχοινί σχεδόν εκατό πόδια, είπε στον Μπελ να δεθεί».

«Τα σκυλιά άντεξαν την πίεση και άρχισαν να τραβούν. Τώρα ήταν εύκολο και όλα πήγαιναν καλά. Αλλά ο Μπελ είχε δέσει το σχοινί μέσα από τη ζώνη του αντί να το δέσει γύρω από το σώμα του, ίσως λόγω της γωνίας στην οποία βρισκόταν.»

Ο Σερ Βίβιαν Φουξ συνέχισε: «Καθώς έφτασε στην κορυφή, το σώμα του σφηνώθηκε στο χείλος, η ζώνη έσπασε και έπεσε ξανά κάτω. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε απάντηση στις κλήσεις του Στόουκ».

«Ήταν ένα ιδιαίτερα τραγικό θανατηφόρο περιστατικό που κανείς δεν ένιωθε ότι θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και, ως εκ τούτου, διπλά οδυνηρό.»

Δυστυχώς, οι προσπάθειες του Stokes και δύο άλλων ανδρών να φτάσουν στον Μπελ, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους σε «τρομερές συνθήκες», απέτυχαν και τα λείψανά του δεν βρέθηκαν ποτέ - μέχρι φέτος.

Τον Ιανουάριο του 2025, μια ομάδα ερευνητών από τον Πολωνικό Ανταρκτικό Σταθμό Henryk Arctowski στο νησί King George έτυχε να ερευνά την περιοχή του κόλπου Admiralty όπου εξαφανίστηκε ο Dennis.

Βρήκαν οστά στον πάγο και τους βράχους, τα οποία μεταφέρθηκαν στα Νησιά Φώκλαντ και επέστρεψαν στο Λονδίνο, όπου στάλθηκαν για εξέταση DNA, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον Μπελ.

Βρέθηκαν επίσης περισσότερα από 200 προσωπικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των υπολειμμάτων ραδιοφωνικού εξοπλισμού, ενός φακού, μπαστουνιών του σκι, ενός ρολογιού Erguel, ενός σουηδικού μαχαιριού Mora, μπαστουνιών του σκι και ενός στελέχους σωλήνα από εβονίτη, τα οποία η BAS είναι βέβαιη ότι ανήκαν όλα στον Ντένις.

Δυστυχώς, ο Τζεφ Στόουκς, ο οποίος ήταν με τον «Τινκ» τη στιγμή του θανάτου του, πέθανε πέντε εβδομάδες πριν μάθει ότι είχαν βρεθεί τα λείψανα του Ντένις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία - Τραμπ: Είχαμε εξαιρετική συζήτηση 10 λεπτών με τους Ευρωπαίους - Βανς: «Θα φέρουμε πίσω την ειρήνη στην Ευρώπη»

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη στιγμή που ένα δελφίνι πλησιάζει οικογένεια μέσα στο νερό και ζητά χάδια - Δείτε βίντεο

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 80χρονος στα δικαστήρια από την πρώην γυναίκα του - Επιτέθηκε στον γιο της και την απείλησε - Είχαν χωρίσει εδώ και 32 χρόνια

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Άλμα φρίκης στις Άλπεις: Ριπή ανέμου σκότωσε αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς - Την έριξε σε γκρεμό 500 μέτρων

19:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε αεροπορική βάση της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: SOS από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας μετά την καύση λιπασμάτων στη ΒΙΠΕ

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία έτη σε περιοχές που επλήγησαν από φωτιές

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε πτήση της Ryanair μετά από καβγά - Όλα ξεκίνησαν από... κλάμα μωρού

19:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πλήθος πιστών από τις ΗΠΑ ως την… Ινδία συρρέει στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ΗΠΑ, Ευρώπης, Ουκρανίας: Πρώτη προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός

18:57LIFESTYLE

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πήγε στη Νέα Ζηλανδία και εντυπωσιασμένος γράφει: Χειροκροτώ την ομορφιά της!

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Αποκαλυπτικές εικόνες από την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς καταγράφει drone - Δείτε βίντεο

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Με σοβαρές απουσίες οι Ουκρανοί

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αναζητά ύποπτο όχημα η Αστυνομία - Ενδείξεις για εμπρησμό στα Συχαινά

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Πάνω από 150 καμένοι στύλοι ηλεκτροδότησης στο νησί

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα εντολή εκκένωσης από το 112

18:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «Μάτι του Σάουρον» στο διάστημα – Εντυπωσιακή ανακάλυψη για τον μπλάζαρ PKS 1424+240

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός ερευνητής χάθηκε στην Ανταρκτική πριν από 66 χρόνια - Τα λείψανά του βρέθηκαν σε παγετώνα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πάτρα: Εκκενώνεται το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Βρώμικο» μυστήριο σε πολυτελές ξενοδοχείο - Κολυμπούσε και αφόδευε στην πισίνα - Αναγκάστηκαν να καλέσουν τις αρχές

18:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες στη Φιλιππιάδα, καίγονται σπίτια στη Χίο - Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Το 86% των Ελλήνων χωρίζει με τον ίδιο τρόπο – Τι αποκαλύπτει η επιστήμη

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αναζητά ύποπτο όχημα η Αστυνομία - Ενδείξεις για εμπρησμό στα Συχαινά

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνεται το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων

18:57LIFESTYLE

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης πήγε στη Νέα Ζηλανδία και εντυπωσιασμένος γράφει: Χειροκροτώ την ομορφιά της!

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ηχηρή πτώση μιας Πρώτης Κυρίας - Από τη Van Cleef και τη Chanel σε ένα κελί απομόνωσης 6,6 τ.μ.

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τον Κολυδά - Εφιαλτικό το επόμενο 48ώρο

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη στιγμή που ένα δελφίνι πλησιάζει οικογένεια μέσα στο νερό και ζητά χάδια - Δείτε βίντεο

18:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το Φθινόπωρο - Τι «βλέπουν» ECMWF, JMA, NCEP και άλλα 5 προγνωστικά κέντρα

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τράπεζες προειδοποιούν: Μεγάλος κίνδυνος αν πληρώνετε με την κάρτα σας με αυτόν τον τρόπο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ