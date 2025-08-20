John Crawley: Πέθανε στα 47 του ο TikToker

Ο Αμερικανός John Crawley, γνωστός και ως «KingBeardX», άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 47 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο πολύ καλός του φίλος και πρώην συνεργάτης του σε podcast, Anthony Caruso. Χαρακτηριστικά ο Caruso έγραψε: «Λυπάμαι πολύ που πρέπει να σας ανακοινώσω τα κακά νέα, αλλά ο Pimpmunkx (KingBeardX) απεβίωσε χθες. Ευχαριστώ όλους όσοι έχουν στηρίξει μέχρι τώρα τη συγκέντρωση χρημάτων». «Η μητέρα του μου είπε να σας ευχαριστήσω όλους», συμπλήρωσε.

Ο John Crawley, που είχε πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους σε TikTok και Instagram είχε αναπνευστικά προβλήματα και είχε επισκεφθεί ιατρικό κέντρο στο Μισισιπί. Οι γιατροί που τον είχαν εξετάσει, περιέγραφαν την κατάστασή του ως «πολύ ασταθή». Έτσι, ο 47χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Πάντα μου έφτιαχνες τη μέρα, ακόμα και όταν περνούσα πολύ άσχημα», έγραψε ένας από τους θαυμαστές του TikToker με κάποιον άλλο να συμπληρώνει: «Τον έβλεπα και πάντα με έκανε να γελάω».