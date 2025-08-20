Martha Nolan-O'Slatarra: Το ξέσπασμα του συντρόφου της σχεδιάστριας στην κηδεία της

Ο σύντροφός της 33χρονης, Nicholas DiRubio, ξέσπασε στην κηδεία της ενώ το θρίλερ για τα αίτια του θανάτου της συνεχίζεται 

Martha Nolan-O'Slatarra: Το ξέσπασμα του συντρόφου της σχεδιάστριας στην κηδεία της
Νεκρή εντοπίστηκε στις αρχές Αυγούστου η σχεδιάστρια μόδας, Martha Nolan-O'Slatarra, με την κηδεία της να πραγματοποιείται στην Ιρλανδία.

Ο σύντροφός της 33χρονης, Nicholas DiRubio, ξέσπασε στην κηδεία της, λέγοντας: «Είχε έναν τρόπο να κάνει πάντα αισθητή την παρουσία της». Μάλιστα, ήταν από αυτούς που μετέφεραν το φέρετρό της από την κατάμεστη εκκλησία στο σημείο ταφής της.

«Η Μάρθα είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να φωτίζει κάθε δωμάτιο, στο οποίο έμπαινε», είπε ο ΝτιΡούμπιο στους πενθούντες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, σύμφωνα με την Irish Mirror.

«Δεν μπορούσε κανείς να μην αισθανθεί τη θετική της παρουσία σε κάθε χώρο που έμπαινε», συνέχισε. «Της άρεσε να βοηθά τους ανθρώπους. Πολλοί ξέρετε πόσο αγαπούσε τον κόσμο και πόσο μιλούσε για την αγάπη. Ήταν ένας ώμος στήριξης για όποιον και όποτε την χρειαζόταν», συμπλήρωσε.

martha-σύντροφος.jpg

Η Martha Nolan-O'Slatarra με τον φίλο της Nicholas DiRubio την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Instagram

Η Nolan-O'Slatarra, η οποία μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 2018 είχε δημιουργήσει το εμπορικό σήμα μαγιό East x East.

Η 33χρονη σχεδιάστρια μόδας εντοπίστηκε νεκρή σε ένα σκάφος που ανήκει στον μεγιστάνα Christopher Durnan - τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Οι αστυνομικοί κάνουν έρευνες για τα αίτια του θανάτου της με πιθανότερη να είναι η υπερβολική δόση ναρκωτικών, καθώς δεν έφερε σημάδια κακοποίησης στο σώμα της.

