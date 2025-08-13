Τραγική τελευταία συνάντηση - Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

Αποκαλύφθηκε η πιθανή αιτία θανάτου της 33χρονης, αλλά και η ταυτότητα του ανθρώπου με τον οποίο συναντήθηκε

Αποκαλύφθηκε η πιθανή αιτία θανάτου της 33χρονης, αλλά και η ταυτότητα του ανθρώπου με τον οποίο συναντήθηκε 
Νέα τροπή παίρνει ο μυστηριώδης θάνατος της σχεδιάστριας μαγιό Martha Nolan-O'Slatarra, 33 ετών από την Ιρλανδία, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ένα γιοτ στο πολυτελές Montauk Yacht Club, καθώς αποκαλύπτεται η ταυτότητα του ιδιοκτήτη του σκάφους, αλλά και η πιθανή αιτία που έκοψε το νήμα της ζωής της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The New York Post, επικαλούμενο πηγές, ο θάνατός της εξετάζεται ως πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών, ενώ βρισκόταν τα μεσάνυχτα της 5ης Αυγούστου πάνω σε ένα σκάφος με το όνομα "Ripple" - ένα από τα τουλάχιστον δύο σκάφη με θέμα τους Grateful Dead που ανήκουν στον μεγιστάνα των ασφαλειών Christopher Durnan.

Παρά τις προηγούμενες αναφορές για έναν γυμνό άνδρα που φώναζε για τη «φίλη» του καθώς οι διασώστες έσπευσαν να κάνουν CPR στη Nolan, ο σύντροφος της δεν φέρεται να βρισκόταν στο γιοτ κλαμπ όταν πέθανε.

ΝΕΚΡΗ ΣΚΑΦΟΣ

Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν ότι είδαν τον γυμνό άνδρα που βρισκόταν στο γιοτ να ουρλιάζει στους ανθρώπους να βοηθήσουν την αναίσθητη Νόλαν.

Ο φίλος της, 34χρονος διευθυντής πωλήσεων Nicholas DiRubio αναγνώρισε επίσης τον ιδιοκτήτη του σκάφους ως τον 60χρονο Christopher Durnan.

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως νέες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόσφατο διαζύγιο της Nolan και μια αγωγή που την κατηγόρησε ότι πήρε 34.000 δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό της προηγούμενης εταιρείας της.

Η Nolan, η οποία μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όταν ήταν 26 ετών, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της, Sam Ryan, νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με την Irish Independent.

Το τελευταίο διάστημα έβγαινε με τον 34χρονο διευθυντή πωλήσεων Nicholas DiRubio, και έμενε μαζί του στην περιοχή Montauk για το καλοκαίρι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η επαγγελματική συνάντηση στο γιοτ κλαμπ

Η Nolan φέρεται να πήγε να μιλήσει με τον Durnan, μια γνωστή φιγούρα στο yacht club, πριν πεθάνει, ανέφερε η New York Post.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους ίδρυσε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία που ειδικεύεται στην αποζημίωση των εργαζομένων και φέρεται να επένδυσε πάνω από 200.000 δολάρια στη σειρά μαγιό της σχεδιάστριας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Είναι ιδιοκτήτης του Ripple, του σκάφους στο οποίο κλήθηκαν οι αστυνομικοί το βράδυ της Δευτέρας, και ενός άλλου σκάφους που ονομάζεται Hell in a Bucket. Και τα δύο ονόματα παραπέμπουν στους Grateful Dead.

Την ημέρα μετά τη φρικτή ανακάλυψη του σώματος της Nolan, οι φωτογραφίες του σκάφους Ripple αποκάλυψαν μια λευκή ουσία σε σκόνη στα καθίσματα του.

«ΣΎΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ»

Η Νόλαν είχε πει στον σύντροφό της ότι βρισκόταν σε μια επαγγελματική συνάντηση τη νύχτα που πέθανε, ανέφερε ο Independent.

Τις ώρες πριν από το θάνατό της, φέρεται να τηλεφώνησε στον φίλο της και να του είπε ότι επρόκειτο να κλείσει ένα Uber και να επιστρέψει στο σπίτι γύρω στη 1 π.μ.

«Ήταν μόνο εκείνη και ο ιδιοκτήτης του σκάφους στο σκάφος», δήλωσε πηγή κοντά στην οικογένεια του Νόλαν στο ιρλανδικό μέσο Extra.ie.

«Τηλεφώνησε στον φίλο της και του είπε ότι επρόκειτο να την παραλάβει ένα Uber».

Η πηγή σημείωσε: «Υπάρχει ένα τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα μεταξύ του πότε έκανε την κλήση και πότε έγινε η κλήση 911».

