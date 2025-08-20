Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

Για εκατομμύρια Χριστιανούς, ο Ιησούς Χριστός πραγματοποίησε θαύματα που φαίνονται απίστευτα: μετέτρεψε το νερό σε κρασί, περπάτησε πάνω στο νερό και αναστήθηκε από τους νεκρούς.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά θαύματα του, σύμφωνα με τη Βίβλο, ήταν η «Θαυματουργή Διανομή των Πέντε Άρτων και Δύο Ψαριών» και η «Θαυματουργή Αλίευση Ψαριών», όπου ο Ιησούς βοήθησε τους μαθητές του να πιάσουν τεράστιο αριθμό ψαριών όταν προηγουμένως είχαν αποτύχει.

Αυτά τα δύο θαύματα συνέβησαν στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, γνωστή σήμερα ως Λίμνη Κινερέτ στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ιησούς έθρεψε περίπου 5.000 μαθητές με μόλις πέντε άρτους και δύο ψάρια.

Σύγχρονοι επιστήμονες φαίνεται να προσφέρουν πλέον μια πιθανή επιστημονική εξήγηση για το πώς αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν να συμβούν. Σύμφωνα με έρευνα, μαζικοί θάνατοι ψαριών εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου στο νερό θα μπορούσαν να δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για τις δύο αυτές «θαυματουργές» πράξεις.

Ισχυροί άνεμοι, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, ανατάραξαν τα βαθύτερα στρώματα της λίμνης, στερώντας τα από οξυγόνο και προκαλώντας ασφυξία στα ψάρια, τα οποία τότε ανέβαιναν στην επιφάνεια και μπορούσαν να συλλεχθούν εύκολα.

Η φυσικός λιμνολόγος, Δρ. Γιαέλ Αμιτάι, από το εργαστήριο της Κινερέτ, εξηγεί: «Η Θάλασσα της Γαλιλαίας είναι στρωματοποιημένη. Το ανώτερο στρώμα είναι θερμό και πλούσιο σε οξυγόνο, ενώ το κατώτερο στρώμα είναι κρύο και χωρίς οξυγόνο. Όταν φυσά δυνατός δυτικός άνεμος, σπρώχνει το ανώτερο στρώμα προς τα ανατολικά, δημιουργώντας πίεση στα κατώτερα στρώματα. Αυτό προκαλεί εσωτερικά κύματα και ανάδυση ψυχρού, αναερόβιου νερού στην επιφάνεια.»

Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές της λίμνης, όπως στο εκβολικό σύστημα του Τζάλμον, και έχουν επιβεβαιωθεί μέσω τρισδιάστατης μοντελοποίησης και παρατήρησης των υδάτων.

Ο ερευνητής κλιματολογίας, Εχούντ Στρόμπαχ, από το Ινστιτούτο Βολκάνι, ανέφερε: «Με δεδομένα από το πρόγραμμα παρακολούθησης της λίμνης, δημιουργήσαμε σύντομες 3D προσομοιώσεις για δύο περιστατικά μαζικού θανάτου ψαριών. Τα αποτελέσματα δείχνουν την ενεργοποίηση εσωτερικών κυμάτων και την ανάδυση οξυγόνου-φτωχού νερού στην επιφάνεια τη στιγμή των θανάτων.»

Όσον αφορά τον χρόνο που πιθανόν συνέβη το θαύμα, οι επιστήμονες θεωρούν ότι συνέβη αργά την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού, όταν οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας προκαλούν την ανάδυση μεγαλύτερων ποσοτήτων νεκρών ψαριών στην επιφάνεια.