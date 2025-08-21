Ισραήλ: Υπουργός κρέμασε εικόνες της ισοπεδωμένης Γάζας σε ισραηλινές φυλακές

«Αυτό είναι που πρέπει να βλέπουν το πρωί», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Ισραήλ: Υπουργός κρέμασε εικόνες της ισοπεδωμένης Γάζας σε ισραηλινές φυλακές

Ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ μπροστά από τις εικόνες καταστροφής στη Γάζα. 

Φωτογραφίες της καταστροφής στη Γάζα κρέμασε σε ισραηλινές φυλακές ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, με σκοπό να τις βλέπουν οι Παλαιστίνιοι που κρατούνται εκεί.

Ο Μουσταφά Μπαργκούτι, μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, σε μια ανάρτηση την Τρίτη στο X, δημοσίευσε βίντεο με τον Ισραηλινό υπουργό να δείχνει μια φωτογραφία της καταστροφής στη Γάζα και να εξηγεί γιατί βρισκόταν στη φυλακή.

«Αυτό είναι που πρέπει να βλέπουν το πρωί όταν βγαίνουν για την ώρα του προαυλισμού. Ένα από αυτά, νομίζω εδώ (δείχνοντας), είναι το σπίτι του», είπε ο Μπεν-Γβίρ στο βίντεο.

Ο Μπαργκούτι δήλωσε ότι οι φωτογραφίες ήταν μια τακτική για να «εκφοβίσουν τους Παλαιστίνιους ομήρους και τους πολιτικούς κρατούμενους».

Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Φεβρουάριο ότι στους Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο μιας προηγούμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, προβλήθηκε ένα βίντεο τριών λεπτών που απεικόνιζε την έκταση της καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον IDF σε συνεργασία με την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών.

Ο Μπεν-Γκβίρ συναντήθηκε πρόσφατα με τον Μπαργκούτι στη φυλακή για να τον προειδοποιήσει ότι «όποιος τα βάζει με το Ισραήλ, θα τον εξαφανίσουμε».

«Δεν θα μας νικήσετε, όποιος τα βάζει με τον λαό του Ισραήλ, όποιος δολοφονεί τα παιδιά και τις γυναίκες μας, θα τον εξαφανίσουμε», του είπε ο Μπεν-Γκβίρ. «Πρέπει να το ξέρετε αυτό, έτσι ήταν πάντα στην ιστορία».

Ο Μπεν-Γβίρ απάντησε αργότερα στις επικρίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «κρατική τρομοκρατία».

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταδικάζει την επιδρομή του εξτρεμιστή υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ στο κελί του διοικητή Marwan al-Barghouti, απειλώντας τον άμεσα. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου πρόκληση και οργανωμένη κρατική τρομοκρατία», ανέφερε η δήλωση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Μπεν-Γβίρ δήλωσε ότι θα επαναλάβει τα λόγια του «ξανά και ξανά χωρίς να ζητήσει συγγνώμη: όποιος τα βάζει με τον λαό του Ισραήλ, όποιος δολοφονεί τα παιδιά μας, όποιος δολοφονεί τις γυναίκες μας – θα τον εξαφανίσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού».

