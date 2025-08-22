Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων

Δεκάδες μαθητές απόλαυσαν μια... περιπέτεια στις όχθες του ποταμού στη νότια Ρωσία αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν ήταν ένα συνηθισμένο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Με στρατιωτικούς εκπαιδευτές να τους ενθαρρύνουν φωνάζοντας, τα 83 παιδιά, ηλικίας 8-17 ετών, συμμετείχαν σε μια «πορεία» στις όχθες του ποταμού Ντον, τρέχοντας και σέρνοντας τον εαυτό τους με τα χέρια και τα πόδια στην άμμο και στα ρηχά νερά. Πολλοί φορούσαν στολές παραλλαγής. Μερικοί κρατούσαν αληθινά όπλα, ενώ άλλοι κρατούσαν ομοιώματα παιχνιδιών.

Η άσκηση, υπό την επίβλεψη στρατιωτών που έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν μέρος μιας ευρύτερης τάσης στη Ρωσία να εκπαιδεύει ακόμη και μικρά παιδιά σε δεξιότητες που θα τα προετοιμάσουν για την ενδεχόμενη στρατιωτική θητεία.

Ένας από τους νεότερους συμμετέχοντες, ο 8χρονος Ιβάν Γκλούσενκο, απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το πιο αξιομνημόνευτο μέρος. «Το πώς πετάξαμε χειροβομβίδες και πυροβολήσαμε με ψεύτικα όπλα», είπε.

Τα παιδιά ήταν μέλη μιας ομάδας καδετών που διευθύνεται από Κοζάκους στην περιοχή του Ροστόφ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. «Γιατί είμαι εδώ; Επειδή θέλω να συνδέσω το μέλλον μου με τη στρατιωτική θητεία. (Θέλω) να υπηρετήσω τη χώρα μου και να είμαι πιστός στον σκοπό μου μέχρι το τέλος», είπε ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία αγορίσους, ο Αντόν.

Ένας άλλος, ο Ντέιβιντ, είπε ότι η «πορεία» του επέτρεψε να δοκιμάσει τα όριά του. «Μου επέτρεψε να ανακαλύψω πόσο ισχυρή είναι η θέλησή μου».

Η ανεξάρτητη οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών «Ne Norma» ανέφερε ότι το να υποβάλλεις τους νέους σε στρατιωτική εκπαίδευση και να τους διδάσκεις στο σχολείο πώς να χειρίζονται όπλα και να κατασκευάζουν στρατιωτικά drones, είναι μια μορφή κατήχησης και προπαγάνδας.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι αυτό το είδος εκπαίδευσης χρησιμεύει στην καλλιέργεια υγιούς πατριωτισμού και στην ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας.

Μεταξύ των εκπαιδευτών στο Ροστόφ ήταν ο Αλεξάντερ Σόπιν, ένας Ρώσος στρατιώτης που τραυματίστηκε στην Ουκρανία και περιμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η μεσαία κόρη του ήταν μία από τις συμμετέχουσες. «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτή την πορεία. Μου αρέσει να μεταδίδω την εμπειρία μου στα παιδιά. Μπορείς να δεις πώς δημιουργείται μια οικογένεια από αυτά», είπε ο Σόπιν. Είπε ότι η κόρη του το απόλαυσε, αν και το βρήκε δύσκολο. «Να τρέχει ως μέλος μιας ομάδας και να μην απογοητεύει τους συμμαθητές της – αυτό είναι που της αρέσει».

Μετά την εκπαίδευση, μερικά από τα παιδιά ήταν σαφώς ενθουσιασμένα. «Παραλίγο να πεθάνω!», αναφώνησε μια έφηβη. «Κάναμε την πορεία τρεις φορές!», είπε η φίλη της, αγκαλιάζοντάς την.

Ο εκπαιδευτής Vladimir Yanenko είπε ότι τα παιδιά απέκτησαν «κατανόηση και γνώση» από την εμπειρία. «Η πατριωτική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική», είπε. «Δεν θέλουν να κάνουν παρέα σε σοκάκια. Εδώ είναι πολύ πιο διασκεδαστικό για αυτά».