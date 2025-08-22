Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων

Η άσκηση, υπό την επίβλεψη στρατιωτών που έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν μέρος μιας ευρύτερης τάσης στη Ρωσία να εκπαιδεύει ακόμη και μικρά παιδιά σε δεξιότητες που θα τα προετοιμάσουν για την ενδεχόμενη στρατιωτική θητεία

Newsbomb

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκάδες μαθητές απόλαυσαν μια... περιπέτεια στις όχθες του ποταμού στη νότια Ρωσία αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν ήταν ένα συνηθισμένο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Με στρατιωτικούς εκπαιδευτές να τους ενθαρρύνουν φωνάζοντας, τα 83 παιδιά, ηλικίας 8-17 ετών, συμμετείχαν σε μια «πορεία» στις όχθες του ποταμού Ντον, τρέχοντας και σέρνοντας τον εαυτό τους με τα χέρια και τα πόδια στην άμμο και στα ρηχά νερά. Πολλοί φορούσαν στολές παραλλαγής. Μερικοί κρατούσαν αληθινά όπλα, ενώ άλλοι κρατούσαν ομοιώματα παιχνιδιών.

Η άσκηση, υπό την επίβλεψη στρατιωτών που έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ήταν μέρος μιας ευρύτερης τάσης στη Ρωσία να εκπαιδεύει ακόμη και μικρά παιδιά σε δεξιότητες που θα τα προετοιμάσουν για την ενδεχόμενη στρατιωτική θητεία.

Ένας από τους νεότερους συμμετέχοντες, ο 8χρονος Ιβάν Γκλούσενκο, απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το πιο αξιομνημόνευτο μέρος. «Το πώς πετάξαμε χειροβομβίδες και πυροβολήσαμε με ψεύτικα όπλα», είπε.

cossacks09.jpg

Τα παιδιά ήταν μέλη μιας ομάδας καδετών που διευθύνεται από Κοζάκους στην περιοχή του Ροστόφ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. «Γιατί είμαι εδώ; Επειδή θέλω να συνδέσω το μέλλον μου με τη στρατιωτική θητεία. (Θέλω) να υπηρετήσω τη χώρα μου και να είμαι πιστός στον σκοπό μου μέχρι το τέλος», είπε ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία αγορίσους, ο Αντόν.

Ένας άλλος, ο Ντέιβιντ, είπε ότι η «πορεία» του επέτρεψε να δοκιμάσει τα όριά του. «Μου επέτρεψε να ανακαλύψω πόσο ισχυρή είναι η θέλησή μου».

Η ανεξάρτητη οργάνωση για τα δικαιώματα των παιδιών «Ne Norma» ανέφερε ότι το να υποβάλλεις τους νέους σε στρατιωτική εκπαίδευση και να τους διδάσκεις στο σχολείο πώς να χειρίζονται όπλα και να κατασκευάζουν στρατιωτικά drones, είναι μια μορφή κατήχησης και προπαγάνδας.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι αυτό το είδος εκπαίδευσης χρησιμεύει στην καλλιέργεια υγιούς πατριωτισμού και στην ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας.

Μεταξύ των εκπαιδευτών στο Ροστόφ ήταν ο Αλεξάντερ Σόπιν, ένας Ρώσος στρατιώτης που τραυματίστηκε στην Ουκρανία και περιμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η μεσαία κόρη του ήταν μία από τις συμμετέχουσες. «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε αυτή την πορεία. Μου αρέσει να μεταδίδω την εμπειρία μου στα παιδιά. Μπορείς να δεις πώς δημιουργείται μια οικογένεια από αυτά», είπε ο Σόπιν. Είπε ότι η κόρη του το απόλαυσε, αν και το βρήκε δύσκολο. «Να τρέχει ως μέλος μιας ομάδας και να μην απογοητεύει τους συμμαθητές της – αυτό είναι που της αρέσει».

Μετά την εκπαίδευση, μερικά από τα παιδιά ήταν σαφώς ενθουσιασμένα. «Παραλίγο να πεθάνω!», αναφώνησε μια έφηβη. «Κάναμε την πορεία τρεις φορές!», είπε η φίλη της, αγκαλιάζοντάς την.

Ο εκπαιδευτής Vladimir Yanenko είπε ότι τα παιδιά απέκτησαν «κατανόηση και γνώση» από την εμπειρία. «Η πατριωτική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική», είπε. «Δεν θέλουν να κάνουν παρέα σε σοκάκια. Εδώ είναι πολύ πιο διασκεδαστικό για αυτά».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Καίει κοντά σε εργατικές κατοικίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων - «Ενθουσιασμένα» δηλώνουν τα παιδιά

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανηλικότητα μεταναστών: Με ακτινογραφία στον αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η οστική ηλικία

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο λίγη ώρα μετά την συνάντηση Ρούτε-Ζελένσκι

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Πεθαίνουν από την πείνα» - Την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας ζητά η Χαμάς

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Εργασίας: Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά - Καίει πλέον εκτός εθνικού δρυμού

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του Γάλλου streamer – Τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ελλάδα και 24 ΥΠΕΞ καταδικάζουν την έγκριση επέκτασης ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη - Υπέγραψαν κοινή δήλωση

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δραματική έκκληση του «Kids Save Lives» με αφορμή τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Βάλτε παντού απινιδωτές»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Δεν προβλέπεται συνάντηση» ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι

16:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ηνωμένο Βασίλειο: Το TikTok στρέφεται ακόμη περισσότερο στο AI και εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δημοφιλές Μέσο θα απολυθούν

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ., νέα επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέα επίθεση των Χούθι με drone – Συναγερμός στα σύνορα με Γάζα και Αίγυπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

16:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Σε σοκ τα παιδιά του θύματος της άγριας δολοφονίας στον Βόλο, σεσημασμένος ο δράστης

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Αυτός είναι ο δολοφόνος της 36χρονης - Τη μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων - «Ενθουσιασμένα» δηλώνουν τα παιδιά

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι συμβαίνει στην Τζιά φέτος το καλοκαίρι με την γαστρεντερίτιδα; Οι καταγγελίες και η απάντηση του Δήμου

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ρόδο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για μυστικές καλοκαιρινές διακοπές

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ., νέα επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστηριώδες κρανίο 286.000 ετών που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου στη Λένα Σαμαρά

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι 95 ετών, έζησε 72 χρόνια -τα 42 φυλακισμένος- στη Νότια Κορέα, θέλει να γυρίσει στη Βόρεια Κορέα για να πεθάνει αλλά δεν τον αφήνουν: Η μοναδική ιστορία του Ahn Hak-sop

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ