Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο… λογαριασμός για τον Ουκρανό, τον Ευρωπαίο και τον Αμερικανό πολίτη

Η Ευρώπη προηγείται των Ηνωμένων Πολιτείων σε βοήθεια προς την Ουκρανία για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2022, με συνολική δαπάνη εκατοντάδες δισ. ευρώ μέχρι τον αντίστοιχο μήνα εφέτος, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία έχει λάβει περισσότερα από 309 δισ. ευρώ από τουλάχιστον 41 χώρες, είτε σε στρατιωτική, ανθρωπιστική ή οικονομική βοήθεια, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία, ένα Think Tank με έδρα τη Γερμανία.

Από τα 10,5 δισ. ευρώ που διατέθηκαν για στρατιωτική βοήθεια στην Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025, τουλάχιστον 4,6 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω συμβάσεων προμηθειών με εταιρείες άμυνας και όχι από τα υπάρχοντα αποθέματα.

Οι συμβάσεις αυτές έχουν ανατεθεί κυρίως σε εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη και την Ουκρανία, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη του διευρυνόμενου ρόλου της αμυντικής βιομηχανίας στη στρατιωτική βοήθεια, όπως τονίζεται.

Από την έναρξη του πολέμου έως τον Ιούνιο του 2025, η Ευρώπη έχει διαθέσει τουλάχιστον 35,1 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια μέσω προμηθειών άμυνας, 4,4 δισ. ευρώ περισσότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας», ανέφερε ο Τάρο Νισικάουα, επικεφαλής του προγράμματος Ukraine Support Tracker.

«Η Ευρώπη έχει πλέον προμηθευτεί περισσότερα μέσω νέων συμβάσεων άμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας μία σαφή στροφή από την αξιοποίηση των οπλοστασίων προς τη βιομηχανική παραγωγή. Για να εξασφαλίσει την έγκαιρη και αποτελεσματική παράδοση της υποσχεθείσας βοήθειας, η Ευρώπη χρειάζεται επομένως μία ισχυρή και ανθεκτική αμυντική βιομηχανία», τόνισε.

Η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στον μηχανισμό δανείων ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Η πρωτοβουλία αυτή, που ξεκίνησε από τη G7 και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχει στην Ουκρανία δάνεια συνολικού ύψους 45 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε 2 δισ. ευρώ, ο Καναδάς παρείχε 1,5 δισ. ευρώ και η Ιαπωνία διέθεσε περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

«Ο μηχανισμός δανείων ERA αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας εν μέσω των αυξανόμενων δαπανών ανασυγκρότησης και των οικονομικών πιέσεων που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος», υπογράμμισε επιπλέον ο Νισικάουα.

«Ωστόσο, καθώς η βοήθεια που δεσμεύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 εκταμιεύεται σταδιακά και τα διαθέσιμα κονδύλια μειώνονται, παραμένει αβέβαιο εάν οι δωρητές θα μπορούν να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο στήριξης μακροπρόθεσμα», προσέθεσε.