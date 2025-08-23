Νότια Αφρική: Χταπόδι «ευχαρίστησε» μητέρα και κόρες αφού το διέσωσαν - Είχε «ξεβραστεί» στην στεριά

Μια συγκινητική στιγμή έζησαν μια μητέρα και οι δύο κόρες της, όταν βρήκαν ένα χταπόδι σε μια παραλία στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και το βοήθησαν να επιστρέψει στον ωκεανό.

Όλα έγιναν στην παραλία Kleinbaai Beach Blouberg, όταν μια μητέρα, η τρίχρονη και η πεντάχρονη κόρη της βρήκαν ένα χταπόδι στην άμμο το οποίο «φαινόταν νεκρό». Μετά από λίγη εξερεύνηση, και αφού του έριξαν λίγο νερό, συνειδητοποίησαν ότι το ζωάκι ήταν ζωντανό, απλά μάλλον είχε ξεβραστεί στην στεριά.

Οι τρεις τους τότε αποφάσισαν να βοηθήσουν το μικρό μαλάκιο να επιστρέψει στο σπίτι του. Μόλις βρέθηκε ξανά στο νερό, το χταπόδι γύρισε, άπλωσε το πλοκάμι του και άγγιξε το δάχτυλο της μητέρας, σαν να λέει «ευχαριστώ».

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DNojKDlv65i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

