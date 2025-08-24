Υεμένη: Δύο νεκροί και 35 τραυματίες από την ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά

Το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών, το Al Massirah, μετέδωσε ότι σημειώθηκαν πολλά πλήγματα «σε ένα πρατήριο καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρείας στην οδό Αλ Σιτίν» και σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα πλήγματα εναντίον στόχων των Χούθι της Υεμένης, μία εβδομάδα έπειτα από παρόμοιες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά, ανακοίνωσαν οι αντάρτες και επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Οι Χούθι, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας, όπως δηλώνουν, εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ισραηλινού εδάφους. Οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίζονται.

Το τηλεοπτικό κανάλι των ανταρτών, το Al Massirah, μετέδωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι σημειώθηκαν πολλά πλήγματα «σε ένα πρατήριο καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρείας στην οδό Αλ Σιτίν» και σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νότια της Σαναά, που είχε βομβαρδιστεί και την περασμένη εβδομάδα. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για «δύο νεκρούς και 35 τραυματίες» από την επίθεση στο πρατήριο.

Μια πηγή προσκείμενη στους Χούθι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στόχος ήταν «το κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας του δήμου, στο κέντρο της Σαναά».

Ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του λέει ότι «έπληξε στρατιωτικές υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή της Σαναά» και αναφέρει ποιες ήταν αυτές: «μια στρατιωτική υποδομή στο προεδρικό μέγαρο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ασάρ και του Χεζιάζ και ένας χώρος αποθήκευσης καυσίμων, που όλοι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς».

Το υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που εικονίζει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού Χέρζι Χαλέβι να παρακολουθούν τη στρατιωτική επιχείρηση στην Υεμένη.

Το βράδυ της Παρασκευής οι Χούθι εξαπέλυσαν έναν πύραυλο στο Ισραήλ, που απέχει περίπου 1.800 χιλιόμετρα από την Υεμένη. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι ο πύραυλος αυτός πιθανότατα διαλύθηκε στον αέρα. Εκτός από τα πλήγματα στο Ισραήλ, οι Χούθι ξανάρχισαν τον Ιούλιο και τις επιθέσεις σε πλοία που λένε ότι έχουν «δεσμούς» με το Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ίσραελ Κατζ προειδοποίησε ότι οι Χούθι «θα πληρώσουν ακριβά για κάθε απόπειρα εναντίον του Ισραήλ», λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί «επιβάλλουν αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό που τους κάνει πολύ κακό». Είχε απειλήσει και τον Ιούνιο με «ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό», χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια εμφανής ενέργεια στη συνέχεια.

