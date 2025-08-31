Γιατί δεν πέφτουν τα κοντέινερ από τα πλοία; Η αλήθεια πίσω από τα ταξίδια στα άγρια κύματα

Βίντεο με φορτηγά πλοία να παλεύουν με θάλασσες-βουνά έχουν γίνει viral, συνοδευόμενα συχνά από μουσική που τονίζει το δραματικό σκηνικό. Το ερώτημα παραμένει. Πώς δεν χάνονται όλα αυτά τα κοντέινερ;

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας