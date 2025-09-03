Κολομβία: Ακροβάτισσα κάνει σπαγγάτο σε δοκό και πέφτει από ύψος 9 μέτρων

Μια 19χρονη ακροβάτισσα βρέθηκε στο κενό από ύψος εννέα μέτρων, όταν έχασε την ισορροπία της πάνω σε σχοινί κατά τη διάρκεια παράστασης στη νότια Κολομβία.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, Dayana Rodríguez, προσπαθούσε να εκτελέσει σπαγγάτο ενώ στηριζόταν σε δοκό. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, κατέληξε στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στο κοινό, που αντέδρασε με ουρλιαχτά.

Παρά την εντυπωσιακή πτώση, η ακροβάτισσα στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Όπως δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους, δεν ένιωσε έντονο πόνο και είχε μόνο λίγες μελανιές.